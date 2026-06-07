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об игре
Blood Message TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 73 оценки

На фестивале IGN Live 2026 представили 19 минут геймплея Blood Message - первого AAA-экшена от NetEase Games.

Апчхий Апчхий

Разработчики из студии 24 Entertainment (авторы Naraka: Bladepoint) опубликовали масштабную демонстрацию ранней сборки игры. Ролик детально раскрывает боевую систему, механику скрытности и кинематографичные переходы линейного приключенческого боевика от третьего лица.

Мероприятия Трейлеры
2
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
DemandingRufus

Унылый и очень однообразный стелс, и обилие QTE. Разрабы сделали одну модельку врага и размножили её многократно. Почти всю демонстрацию этих клонов убивают в стелсе. Сонибоям понравится.

3
Snake Snaake Snaaaaaake

смотреть трейлеры на ПГ это ипучая пытка!

1
Alex Schennickov

выглядит достойно! и не надо ваши Лафеи

Le Samourai

ССЫЛКУ НА ВИДОС

Le Samourai

Чёт не верю особо, что это реальная игра