На фестивале IGN Live 2026 представили 19 минут геймплея Blood Message - первого AAA-экшена от NetEase Games.

Разработчики из студии 24 Entertainment (авторы Naraka: Bladepoint) опубликовали масштабную демонстрацию ранней сборки игры. Ролик детально раскрывает боевую систему, механику скрытности и кинематографичные переходы линейного приключенческого боевика от третьего лица.
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об игре
Blood Message TBA
8.6 73 оценки
Унылый и очень однообразный стелс, и обилие QTE. Разрабы сделали одну модельку врага и размножили её многократно. Почти всю демонстрацию этих клонов убивают в стелсе. Сонибоям понравится.
смотреть трейлеры на ПГ это ипучая пытка!
выглядит достойно! и не надо ваши Лафеи
ССЫЛКУ НА ВИДОС
Чёт не верю особо, что это реальная игра