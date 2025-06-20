NetEase Games анонсировала приключенческий экшен Blood Message - первую одиночную ААА-игру компании

NetEase Games и студия 24 Entertainment Lin'an анонсировали амбициозный проект - приключенческий экшен Blood Message. Игра создаётся для PC и консолей, и позиционируется как первый полноценный AAA-проект NetEase в жанре одиночных приключенческих игр.

Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 с применением собственных технологий студии, проект обещает кинематографичный геймплей с жестокой боевой системой и элементами выживания. Действие разворачивается в переломный момент истории Китая - период заката династии Тан и восстания Дуньхуана.

Игрокам предстоит вжиться в роль безымянного посланника, который вместе с юным сыном отправляется в опасное путешествие на восток. Их миссия - доставить важное сообщение, способное повлиять на судьбу охваченной войной страны. Разработчики подчеркивают, что сюжет будет глубоко переплетен с восточной культурой и реальными историческими событиями.

Проект демонстрирует растущие амбиции NetEase Games в создании крупнобюджетных одиночных игр с акцентом на повествование и историческую достоверность. Дата выхода Blood Message на данный момент неизвестна.