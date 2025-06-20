NetEase Games анонсировала приключенческий экшен Blood Message - первую одиночную ААА-игру компании

NetEase Games и студия 24 Entertainment Lin'an анонсировали амбициозный проект - приключенческий экшен Blood Message. Игра создаётся для PC и консолей, и позиционируется как первый полноценный AAA-проект NetEase в жанре одиночных приключенческих игр.
Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 с применением собственных технологий студии, проект обещает кинематографичный геймплей с жестокой боевой системой и элементами выживания. Действие разворачивается в переломный момент истории Китая - период заката династии Тан и восстания Дуньхуана.
Игрокам предстоит вжиться в роль безымянного посланника, который вместе с юным сыном отправляется в опасное путешествие на восток. Их миссия - доставить важное сообщение, способное повлиять на судьбу охваченной войной страны. Разработчики подчеркивают, что сюжет будет глубоко переплетен с восточной культурой и реальными историческими событиями.
Проект демонстрирует растущие амбиции NetEase Games в создании крупнобюджетных одиночных игр с акцентом на повествование и историческую достоверность. Дата выхода Blood Message на данный момент неизвестна.
Очень круто! Если геймплей и графоний реально будут такими, то просто топ) И радует отсутствие мистики и фантастики, задолбало одни и те же яйца, только в профиль)
кровавый массаж? что-то новенькое
Кровавое сообщение
Скорее "Кровавое послание".
или "Кровавый посыл"
Выглядит круто. Веет духом Призрака Цусимы + AC здорового человека.
Это круто.Вот такой должна была выйти смута, при прямых руках.Но зачем стараться если гвноеды и так схвавают.
Она ж ещё не вышла
Игра еще не вышла, а у тебя уже "круто". Лол. Как же легко прогревать немамонтов. Ты небось и мандсай со сталкачом купил за полную цену.
Цусима Здорового человека???????
Игра проходняк и не интересная.
В Китае игра понравится, ждём миллион проданных копий.
Партия великого Xi одобряет. +10 миска рис и кошка-жена.
Вот таким я представляла себе новую веху асасинов, но получили то, что получили. Кацсцены красивы, геймплей показали только стелс убийства, на заметку надо ставить, но игра явно выйдет еще не скоро.
Выгляди круто! Жду
Напомнило Вуконг по стилистике но менее фэнтэзийный)
Красиво конечно, но ролик супер заскриптованный. Хотелось бы увидеть серьезный кусок геймплея прежде чем делать выводы.