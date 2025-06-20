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Blood Message 2026 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.3 6 оценок

NetEase Games анонсировала приключенческий экшен Blood Message - первую одиночную ААА-игру компании

AceTheKing AceTheKing

NetEase Games и студия 24 Entertainment Lin'an анонсировали амбициозный проект - приключенческий экшен Blood Message. Игра создаётся для PC и консолей, и позиционируется как первый полноценный AAA-проект NetEase в жанре одиночных приключенческих игр.

Игра разрабатывается на Unreal Engine 5 с применением собственных технологий студии, проект обещает кинематографичный геймплей с жестокой боевой системой и элементами выживания. Действие разворачивается в переломный момент истории Китая - период заката династии Тан и восстания Дуньхуана.

Игрокам предстоит вжиться в роль безымянного посланника, который вместе с юным сыном отправляется в опасное путешествие на восток. Их миссия - доставить важное сообщение, способное повлиять на судьбу охваченной войной страны. Разработчики подчеркивают, что сюжет будет глубоко переплетен с восточной культурой и реальными историческими событиями.

Проект демонстрирует растущие амбиции NetEase Games в создании крупнобюджетных одиночных игр с акцентом на повествование и историческую достоверность. Дата выхода Blood Message на данный момент неизвестна.

45
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
hamshut

Очень круто! Если геймплей и графоний реально будут такими, то просто топ) И радует отсутствие мистики и фантастики, задолбало одни и те же яйца, только в профиль)

11
Alex40001

кровавый массаж? что-то новенькое

10
Madiark

Кровавое сообщение

3
Tiger Goose Madiark

Скорее "Кровавое послание".

3
Gang Bangins Tiger Goose

или "Кровавый посыл"

Sunsh1ne98

Выглядит круто. Веет духом Призрака Цусимы + AC здорового человека.

9
Саня 21

Это круто.Вот такой должна была выйти смута, при прямых руках.Но зачем стараться если гвноеды и так схвавают.

9
ScrawnyHance

Она ж ещё не вышла

0ncnjqybr

Игра еще не вышла, а у тебя уже "круто". Лол. Как же легко прогревать немамонтов. Ты небось и мандсай со сталкачом купил за полную цену.

Grognac

Цусима Здорового человека???????

3
GG4

Игра проходняк и не интересная.

3
Bargainer

В Китае игра понравится, ждём миллион проданных копий.

2
Sunsh1ne98

Партия великого Xi одобряет. +10 миска рис и кошка-жена.

7
Lady_Leda

Вот таким я представляла себе новую веху асасинов, но получили то, что получили. Кацсцены красивы, геймплей показали только стелс убийства, на заметку надо ставить, но игра явно выйдет еще не скоро.

2
Kentarou

Выгляди круто! Жду
Напомнило Вуконг по стилистике но менее фэнтэзийный)

1
answerx32

Красиво конечно, но ролик супер заскриптованный. Хотелось бы увидеть серьезный кусок геймплея прежде чем делать выводы.

1
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