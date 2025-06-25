Ожидается, что Blood Message выйдет во второй половине 2026 года, это немного раньше, чем предполагалось

Надежный китайский игровой инсайдер Lunatic Ignus недавно раскрыл новые подробности о Blood Message — новой однопользовательской AAA-игре от разработчиков Marvel Rivals. По словам инсайдера, игра может выйти во второй половине 2026 года, раньше, чем ожидалось ранее.

Blood Message был официально представлен как сюжетно-ориентированная, линейная приключенческая игра, действие которой происходит в 848 году нашей эры во времена поздней династии Тан. Игрокам предстоит взять на себя роль безымянного посланника, путешествующего со своим маленьким сыном в опасном путешествии, чтобы доставить важное сообщение, которое может спасти их родину.

Трейлер игры, созданный с использованием Unreal Engine 5, демонстрирует фотореалистичные визуальные эффекты, включая бескрайние пустыни и детализированные здания, вдохновленные историческими местами.

Теперь инсайдер Lunatic Ignus раскрыл более интересные подробности об игре. По словам инсайдера, игра получила зеленый свет в 2018 году, но официально вышла в полную разработку в 2021 году.

Дизайн игры во многом вдохновлен франшизой God of War. Некоторые фанаты также отметили сходство с серией Uncharted.

Руководит им режиссер, который, как сообщается, является близким другом Фэн Цзи, режиссера Black Myth: Wukong. Эта творческая связь намекает на сильную дизайнерскую родословную.

Первоначально инсайдеры ожидали, что NetEase объявит дату релиза в 2023 году, но она была отложена. Lunatic Ignus поделился, что разработчикам нужно было дополнительное время для улучшения боя и графики. Теперь игра нацелена на релиз во второй половине 2026 года, примерно на 6 месяцев раньше, чем ожидало большинство фанатов.

Blood Message рассказывает трогательную историю о «невоспетых героях», путешествующих по рушащимся империям.

Важным моментом от Lunatic Ignus является то, что Blood Message, вероятно, будет стоить $70, как и другие игры AAA. Это намекает на планы NetEase отдать приоритет качеству и предложить незабываемые впечатления.