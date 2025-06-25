ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Blood Message 2026 г.
Экшен, Ролевая, От третьего лица
8.7 44 оценки

Ожидается, что Blood Message выйдет во второй половине 2026 года, это немного раньше, чем предполагалось

KoRnEr KoRnEr

Надежный китайский игровой инсайдер Lunatic Ignus недавно раскрыл новые подробности о Blood Message — новой однопользовательской AAA-игре от разработчиков Marvel Rivals. По словам инсайдера, игра может выйти во второй половине 2026 года, раньше, чем ожидалось ранее.

Blood Message был официально представлен как сюжетно-ориентированная, линейная приключенческая игра, действие которой происходит в 848 году нашей эры во времена поздней династии Тан. Игрокам предстоит взять на себя роль безымянного посланника, путешествующего со своим маленьким сыном в опасном путешествии, чтобы доставить важное сообщение, которое может спасти их родину.

NetEase Games анонсировала приключенческий экшен Blood Message - первую одиночную ААА-игру компании

Трейлер игры, созданный с использованием Unreal Engine 5, демонстрирует фотореалистичные визуальные эффекты, включая бескрайние пустыни и детализированные здания, вдохновленные историческими местами.

Теперь инсайдер Lunatic Ignus раскрыл более интересные подробности об игре. По словам инсайдера, игра получила зеленый свет в 2018 году, но официально вышла в полную разработку в 2021 году.

Дизайн игры во многом вдохновлен франшизой God of War. Некоторые фанаты также отметили сходство с серией Uncharted.

Руководит им режиссер, который, как сообщается, является близким другом Фэн Цзи, режиссера Black Myth: Wukong. Эта творческая связь намекает на сильную дизайнерскую родословную.

Первоначально инсайдеры ожидали, что NetEase объявит дату релиза в 2023 году, но она была отложена. Lunatic Ignus поделился, что разработчикам нужно было дополнительное время для улучшения боя и графики. Теперь игра нацелена на релиз во второй половине 2026 года, примерно на 6 месяцев раньше, чем ожидало большинство фанатов.

Blood Message рассказывает трогательную историю о «невоспетых героях», путешествующих по рушащимся империям.

Важным моментом от Lunatic Ignus является то, что Blood Message, вероятно, будет стоить $70, как и другие игры AAA. Это намекает на планы NetEase отдать приоритет качеству и предложить незабываемые впечатления.

14
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Даздрасен Дыклоп

Очередное китайское хрючево. Оно и понятно, китайцы = мульярдные продажи.

4
ДаДжи

марвелс ривалс китайцы делали?

2
Tiger Goose

Главное, чтобы игра была полностью готова. Если удастся увидеть её уже в следующем году — отлично. Ибо выглядит она очень интересно.

1
WerGC

это хорошая новость но главное чтоб даунгрейта не получить

1
DemandingRufus

Здорово, конечно, что игра появится уже в 26, но сильно подрожать обновлённому Кратосу не стоит. Потому что Сони превратили брутальную франшизу с кровищей и обнажёнкой в детское уныние про взаимоотношения отца и сына, где головоломки для недоразвитых встречаются чаще, чем боссы.

Кей Овальд

Звучит интересно.