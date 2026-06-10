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Blood Message TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица
8.6 78 оценок

Первые впечатления от Blood Message пророчат китайскому экшену статус шедевра уровня Naughty Dog

Gutsz Gutsz

На прошедшей Summer Game Fest компания NetEase Games не только напомнила о своем амбициозном проекте, выпустив эффектный сюжетный трейлер Blood Message, но и позволила журналистам опробовать экшен лично. Как выяснилось, китайский ответ классическим западным кинематографичным играм за дверями закрытых показов в Лос-Анджелесе оказался невероятно впечатляющим. Игровое сообщество начинает получать первые превью, и оценки прессы звучат многообещающе.

Журналисты, получившие возможность лично погрузиться в геймплей вступительного части игры, в большинстве хвалят проект. Некоторые представители СМИ даже жалуются на то, что проект многие незаслужено игнорируют.

Уходя с сессии, я повернулся к разработчикам и заявил: "Эта игра однозначно будет собирать награды".

— признается один из обозревателей.

По его словам, уровень постановки, напряжения и эмоций в Blood Message настолько высок, что проект может смело конкурировать с лучшими линейными сюжетными играми уровня студии Naughty Dog с их The Last of Us и Uncharted.

Ключевым отличием проекта в противовес повальной тенденции индустрии к бесконечным открытым мирам стала приверженность классической строгой линейной и кинематографичной сюжетной модели. Важная отличительная черта Blood Message заключается в том, что игра опирается на строгий исторический фундамент. События разворачиваются в 848 году нашей эры, в эпоху поздней китайской династии Тан. Главному герою предстоит тяжелое, полное жестоких боев путешествие протяженностью в 1000 миль через опустошенные войной провинции аутентичного Китая.

В числе самых сильных аспектов геймплея обозреватели выделяют:

  • Практически полное отсутствие интерфейса на экране для тотального визуального погружения;
  • Сражения ощущаются увесисто, агрессивно и предельно реалистично.
  • Глубокие и качественные постановки сцен, от динамичных кинематографичных погонь до тяжелой драматичной завязки, способной мгновенно привязать игрока к судьбам героев.

Отдельно хвалят и технологический аспект проекта NetEase вместе с графическим исполнением.

Пробираясь в стелсе мимо стражников, я оказался в текстильной лавке — то, как свет пробивался сквозь щели крыши, выхватывая лучами висящие песчинки пыли, взметнувшиеся с земляного пола, было невероятно; я искренне надеюсь на встроенный крутой Фоторежим на запуске.

Официальная дата выхода китайского исторического эпоса Blood Message всё ещё остается неизвестной.

12
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ну и хорошо. Naughty Dog уже давно стали дерьмоделами, как и многие другие некогда великие студии, так что вся надежда на Азию.

6
K_K_K_777

возвращаясь с пивной я повернулся и рыгнул

3
Neko-Acheron

Пускай хоть азиаты не будут уродовать прекрасный пол

1
ZAUSA

Сейчас бы игрожурам верить.

1
Death to Spies

Игра выглядит симпатично.