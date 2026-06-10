Первые впечатления от Blood Message пророчат китайскому экшену статус шедевра уровня Naughty Dog

На прошедшей Summer Game Fest компания NetEase Games не только напомнила о своем амбициозном проекте, выпустив эффектный сюжетный трейлер Blood Message, но и позволила журналистам опробовать экшен лично. Как выяснилось, китайский ответ классическим западным кинематографичным играм за дверями закрытых показов в Лос-Анджелесе оказался невероятно впечатляющим. Игровое сообщество начинает получать первые превью, и оценки прессы звучат многообещающе.

Журналисты, получившие возможность лично погрузиться в геймплей вступительного части игры, в большинстве хвалят проект. Некоторые представители СМИ даже жалуются на то, что проект многие незаслужено игнорируют.

Уходя с сессии, я повернулся к разработчикам и заявил: "Эта игра однозначно будет собирать награды".

— признается один из обозревателей.

По его словам, уровень постановки, напряжения и эмоций в Blood Message настолько высок, что проект может смело конкурировать с лучшими линейными сюжетными играми уровня студии Naughty Dog с их The Last of Us и Uncharted.

Ключевым отличием проекта в противовес повальной тенденции индустрии к бесконечным открытым мирам стала приверженность классической строгой линейной и кинематографичной сюжетной модели. Важная отличительная черта Blood Message заключается в том, что игра опирается на строгий исторический фундамент. События разворачиваются в 848 году нашей эры, в эпоху поздней китайской династии Тан. Главному герою предстоит тяжелое, полное жестоких боев путешествие протяженностью в 1000 миль через опустошенные войной провинции аутентичного Китая.

В числе самых сильных аспектов геймплея обозреватели выделяют:

Практически полное отсутствие интерфейса на экране для тотального визуального погружения;

Сражения ощущаются увесисто, агрессивно и предельно реалистично.

Глубокие и качественные постановки сцен, от динамичных кинематографичных погонь до тяжелой драматичной завязки, способной мгновенно привязать игрока к судьбам героев.

Отдельно хвалят и технологический аспект проекта NetEase вместе с графическим исполнением.

Пробираясь в стелсе мимо стражников, я оказался в текстильной лавке — то, как свет пробивался сквозь щели крыши, выхватывая лучами висящие песчинки пыли, взметнувшиеся с земляного пола, было невероятно; я искренне надеюсь на встроенный крутой Фоторежим на запуске.

Официальная дата выхода китайского исторического эпоса Blood Message всё ещё остается неизвестной.