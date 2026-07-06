Разработчики Blood Message подробно рассказали о поддержке PS5 Pro и особенностях Unreal Engine 5

Разработчик 24 Entertainment поделился новыми техническими подробностями о Blood Message, подтвердив, что предстоящая приключенческая игра уже тестируется на PlayStation 5 Pro, а также раскрыв больше информации о технологиях Unreal Engine 5, лежащих в основе игры.

Как сообщает Digital Foundry, студия недавно продемонстрировала непрерывный 18-минутный геймплейный фрагмент из ранней главы под названием «Письмо». Хотя видео представляет собой раннюю версию игры, оно подчёркивает акцент игры на жестоких рукопашных боях, механике скрытного перемещения, кинематографическом перемещении и высокодетализированном окружении.

По словам 24 Entertainment, Unreal Engine 5 был выбран после оценки нескольких движков, включая Unity, потому что он предлагал визуальную точность, физический реализм и кинематографическую подачу, необходимые для линейного, сюжетно-ориентированного игрового процесса.

Разработчик подтвердил, что в Blood Message используются несколько флагманских технологий Unreal Engine 5, включая Lumen, Nanite и виртуальные карты теней, а также собственные модификации. Lumen обеспечивает динамическое глобальное освещение на протяжении всей игры, позволяя естественному свету реалистично отражаться в помещениях, а Nanite помогает поддерживать детализированное окружение без заметных переходов уровня детализации.

Студия также рассказала о своей работе над физикой и моделированием окружающей среды. Реальные локации были сфотографированы и отсканированы для создания физически корректных материалов, таких как кирпич, кожа, ткань и пергамент, которые естественным образом реагируют на изменяющиеся условия освещения. Динамические эффекты, включая объёмное освещение, разрушаемое окружение, пыль в воздухе, реагирующую на окружающую среду дикую природу и моделирование жидкостей, призваны сделать каждую локацию более аутентичной.

В одной из игровых сцен технология моделирования жидкостей демонстрируется на примере крысы, бегущей по мелководью и создающей рябь, которая реалистично взаимодействует с окружающими поверхностями. Аналогичные системы моделирования также планируются для снега и песка, а также для динамической погоды и облачных технологий.

24 Entertainment также рассказала об улучшениях, специфичных для каждой платформы. Разработчик подтвердил, что уже экспериментировал с технологией масштабирования PSSR на PlayStation 5 Pro и возможностями трассировки лучей консоли, хотя окончательное решение по этим функциям ещё не принято.

В версии для ПК также оценивается возможность использования технологии трассировки лучей в реальном времени. Студия пока не подтвердила, как и где будет использоваться трассировка лучей в финальной версии.

Blood Message в настоящее время находится в разработке для ПК, PlayStation 5, Xbox Series X/S.