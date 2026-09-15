Анка или Лакра? The Blood of Dawnwalker возродила фанатские романтические войны в духе "Йеннифэр против Трисс"

Релиз мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker от студии Rebel Wolves не только порадовал фанатов жанра густой атмосферой, но и расколол игровое сообщество на два непримиримых лагеря. В центре дискуссии оказались два полярных женских персонажа: Анка, человеческая травница с общим прошлым, и Лакра, прагматичная вампирша-врахири.

Разработчики из Rebel Wolves, многие из которых - ветераны CD Projekt Red, намеренно использовали проверенную формулу. Они создали двух глубоких, но одинаково неоднозначных героинь, каждая из которых предлагает уникальный сюжетный опыт. В официальном сабреддите DawnwalkerOfficial игроки пишут огромные лонгриды, каждый из которых пытается обосновать свой выбор. На YouTube под сравнительными роликами в комментариях разворачиваются текстовые баталии, где геймеры напрямую заявляют, что Rebel Wolves подарили им первый настолько сложный романтический выбор со времен 2015 года и третьего "Ведьмака".

Игровой портал GamingBible посвятил целый материал сравнению Анки и Лакры. Журналисты отметили, что хотя сюжет изначально продвигает Анку как "главного" кандидата из-за ее роли в прологе, для самого сообщества победителем однозначно стала Лакра. По мнению издания, квесты Анки быстро проседают, в то время как задания вампирши сделаны превосходно, а ее диалоги и подколки в общении с Коэном прописаны гораздо живее.

Каждая из сторон отстаивает свою правду. Сторонники Анки настаивают на эмоциональной зрелости и "каноничности" ее ветки для сюжета Коэна. В то же время фанаты Лакры ценят ее за мрачный шарм, магию крови и честность в своих мотивах, из-за чего на крупных площадках вампирша сейчас уверенно лидирует в опросах, забирая около 60% голосов геймеров.

Некоторые предлагают компромисс: "Одна - дневная жена, другая - ночная". Разработчики не стали повторять суровое наказание за двоежонство из The Witcher 3, поэтому ухаживать можно за всеми спутниками параллельно и без каких-либо штрафов.