Астарион из Baldur's Gate 3 и Коэн из The Blood of Dawnwalker обсудили "тоску бессмертия"

Релиз The Blood of Dawnwalker от Rebel Wolves подстегнул новый виток интереса к вампирским RPG. В честь выхода игры Уилл де Рензи-Мартин (голос полувампира Коэна) встретился с Нилом Ньюбоном (Астарион из Baldur’s Gate 3) в совместном «вампирском подкасте»:

Оба актера сошлись во мнении, что современная индустрия переросла штампы про «всемогущих владык ночи». Ньюбон подчеркнул, что за внешним пафосом Астариона скрывается глубокая травма и страх перед вечным голодом и одиночеством, поэтому при работе над ролью он искал в первую очередь человека.

В The Blood of Dawnwalker к этой драме добавили еще и жесткий геймплей. Днем Коэн остается человеком, а ночью превращается в ночного хищника. Эта двойственность постоянно ставит героя перед моральным выбором, а проклятие бессмертия обрекает на одиночество — ведь его смертные соратники рано или поздно уйдут, из-за чего герой оказывается в эмоциональном «тупике».

Но главное, что восхитило Ньюбона в проекте Rebel Wolves — это системная бескомпромиссность. В The Blood of Dawnwalker неутоленная жажда Коэна может привести к тому, что он случайно растерзает ключевого союзника или NPC c важным квестом, навсегда обрезав сюжетную ветку.

«Rebel Wolves — просто сумасшедшие! Вы что вообще творите? — смеётся Ньюбон. — Но мне это безумно нравится!»

Беседа актёров наглядно подсветила, насколько разными получились эти герои. Астарион покорил игроков тем, что изо всех сил пытается казаться циничным злодеем и убийцей, готовым идти по головам ради собственной мести — хотя за этой маской скрывается глубокая травма.

А вот Коэн от геймеров получил немало порций критики. Многим герой показался пресным и слишком наивным для сурового сеттинга Dawnwalker, где никто не спешит осыпать героя цветами за его подвиги.

Larian раскрывает трагедию вампиризма через психологическую драму, а Rebel Wolves — через бескомпромиссные механики и постоянный риск «ошибиться с обедом».

А какой подход к теме вам ближе? И кто из этих двух персонажей вызывает у вас больше эмпатии? Пишите в комментариях!