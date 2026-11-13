Авторы The Blood of Dawnwalker назвали попадание в топ-5 на Golden Joystick Awards "невероятным опытом"

Накануне прошла церемония вручения премии Golden Joystick Awards 2026. Главным триумфатором вечера стала компания Capcom, а одной из отмеченных наград игр оказался The Witcher 4, за что студия CD Projekt Red уже поблагодарила аудиторию.

В числе номинантов также фигурировал экшен The Blood of Dawnwalker — дебютный проект польской студии Rebel Wolves. Несмотря на то что игра не получила ни одной статуэтки, руководство компании осталось полностью довольно результатами зрительского голосования:

2-е место в категории «Лучшее повествование» (первое место заняла Dispatch);

2-е место в номинации «Лучшая игра на ПК» (победителем стала Crimson Desert);

Топ-5 в главной категории «Абсолютная игра года» (Ultimate Game of the Year).

«То, что так многие из вас считают The Blood of Dawnwalker одной из лучших игр этого года, невероятно воодушевляет и трогает нас. Мы не можем выразить словами, насколько мы вам за это благодарны», — отметили разработчики.

Своей реакцией на итоги премии поделился сооснователь и глава издательского направления Rebel Wolves Томаш Тинц. Он поздравил победителей, а также подчеркнул значимость достигнутых показателей для молодой команды.

«В общей сложности мы получили четыре номинации — включая одну за потрясающую актёрскую работу Уилла в роли Коэна. И ведь речь идёт о новой студии и её первой игре! Наблюдать за тем, как мои коллеги по Rebel Wolves создают эту магию — невероятный опыт и огромная честь.Поздравляю всех номинантов, победителей и каждую команду, выпустившую игру за последние 12 месяцев. Как верно заметила Аликс Уилтон Риган, индустрия сейчас переживает непростые времена, и ничто не придаёт столько сил, как взаимная поддержка разработчиков и возможность видеть, как игроки погружаются в созданные нами миры», — заявил Тинц.

У польской студии ещё будет шанс побороться за главные индустриальные награды в этом году: уже в декабре состоится церемония The Game Awards 2026. Кроме того, Rebel Wolves сейчас работает над полноценным продолжением игры.