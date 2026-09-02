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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.6 480 оценок

Авторы The Blood of Dawnwalker признались, что теплый прием критиков принес им огромное чувство облегчения

Gruz_ Gruz_

Креативный директор студии Rebel Wolves Матеуш Томашкевич признался, что команда испытывала колоссальный стресс перед публикацией первых обзоров их дебютной темной ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Ожидание оценок прессы он честно назвал «мучительным». Однако первые отзывы принесли коллективу, состоящему из ветеранов разработки The Witcher 3: Wild Hunt, огромное облегчение.

На агрегаторе Metacritic проект стартовал с уверенными 83 баллами из 100 на основе 59 рецензий.

«Ожидание отзывов было, мягко говоря, мучительным, но они наконец-то здесь! Это огромное облегчение, и мне не терпится увидеть, как вы все будете играть, и услышать ваше мнение! Для меня привилегия работать с такой талантливой командой в Rebel Wolves», — эмоционально прокомментировал Томашкевич первые успехи проекта.

Журналисты и критики сошлись во мнении, что игра превзошла самые смелые ожидания. В обзорах особенно выделяют глубокий сюжет и отличные взрослые диалоги. Отдельной похвалы удостоилась уникальная механика времени, которая восхищает своей реализацией и напрямую влияет на игровой процесс. Сражения получились достаточно сложными. При этом критики отмечают, что боевая система полностью контролируема, отзывчива и честна по отношению к игроку. Рецензенты пророчат игре статус одного из главных хитов года и предрекают ей быструю популярность среди геймеров.

The Blood of Dawnwalker получил 85 баллов на Opencritic и 82 балла на Metacritic: критики довольны игрой, но есть нюансы

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.

Кровь и сталь - главные советы по боевой системе в The Blood of Dawnwalker
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Комментарии:  19
Ваш комментарий
Neko-Acheron

А вот у меня уже появились сомнения...

6
Антон Патриарх Логвинов

Не, ну без даже дешманских ру сабов с коробки, пусть идут в жопу. Даже играть не собираюсь. Понятно, что сразу или в течении пары дней появится любительский русик, но все равно в жопу. Даже с торрент качать не буду, не говоря уже чтобы покупать.

3
Ghost_God

Облегчение от журналюг и критиков. Мда, а мнение от реальных потребителей, им облегчение видимо не приносит.

2
-zotik-

Погодите щас до игроков дойдет еще теплее станет, в штанах)