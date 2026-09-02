Авторы The Blood of Dawnwalker признались, что теплый прием критиков принес им огромное чувство облегчения

Креативный директор студии Rebel Wolves Матеуш Томашкевич признался, что команда испытывала колоссальный стресс перед публикацией первых обзоров их дебютной темной ролевой игры The Blood of Dawnwalker. Ожидание оценок прессы он честно назвал «мучительным». Однако первые отзывы принесли коллективу, состоящему из ветеранов разработки The Witcher 3: Wild Hunt, огромное облегчение.

На агрегаторе Metacritic проект стартовал с уверенными 83 баллами из 100 на основе 59 рецензий.

«Ожидание отзывов было, мягко говоря, мучительным, но они наконец-то здесь! Это огромное облегчение, и мне не терпится увидеть, как вы все будете играть, и услышать ваше мнение! Для меня привилегия работать с такой талантливой командой в Rebel Wolves», — эмоционально прокомментировал Томашкевич первые успехи проекта.

Журналисты и критики сошлись во мнении, что игра превзошла самые смелые ожидания. В обзорах особенно выделяют глубокий сюжет и отличные взрослые диалоги. Отдельной похвалы удостоилась уникальная механика времени, которая восхищает своей реализацией и напрямую влияет на игровой процесс. Сражения получились достаточно сложными. При этом критики отмечают, что боевая система полностью контролируема, отзывчива и честна по отношению к игроку. Рецензенты пророчат игре статус одного из главных хитов года и предрекают ей быструю популярность среди геймеров.

Релиз The Blood of Dawnwalker состоится 3 сентября на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.