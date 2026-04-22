Авторы The Blood of Dawnwalker раскроют карты: трейлеры с датой выхода и сюжет покажут уже 28 апреля

Издатель Bandai Namco и студия Rebel Wolves объявили о проведении специального шоу «Road to Launch» по игре The Blood of Dawnwalker. Трансляция состоится 28 апреля в 19:00 по московскому времени.

В рамках 45-минутного мероприятия разработчики поделятся ключевыми деталями проекта. Зрителей ждёт официальный анонс даты выхода, новый геймплей из открытого мира и свежий сюжетный трейлер. Также команда раскроет системные требования, расскажет о подходе к повествованию и созданию мира, а заодно представит музыкальное сопровождение игры.

Авторы обещают не ограничиваться стандартными показами и намекают на дополнительные сюрпризы. Судя по программе, шоу станет самым масштабным погружением в проект на данный момент.

The Blood of Dawnwalker разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (через Steam и Microsoft Store). Релиз запланирован на 2026 год.