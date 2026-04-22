ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.1 407 оценок

Авторы The Blood of Dawnwalker раскроют карты: трейлеры с датой выхода и сюжет покажут уже 28 апреля

butcher69 butcher69

Издатель Bandai Namco и студия Rebel Wolves объявили о проведении специального шоу «Road to Launch» по игре The Blood of Dawnwalker. Трансляция состоится 28 апреля в 19:00 по московскому времени.

В рамках 45-минутного мероприятия разработчики поделятся ключевыми деталями проекта. Зрителей ждёт официальный анонс даты выхода, новый геймплей из открытого мира и свежий сюжетный трейлер. Также команда раскроет системные требования, расскажет о подходе к повествованию и созданию мира, а заодно представит музыкальное сопровождение игры.

Авторы обещают не ограничиваться стандартными показами и намекают на дополнительные сюрпризы. Судя по программе, шоу станет самым масштабным погружением в проект на данный момент.

The Blood of Dawnwalker разрабатывается для PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК (через Steam и Microsoft Store). Релиз запланирован на 2026 год.

Трейлеры
21
6
Комментарии:  6
Ваш комментарий
Господин Лидер Мур

наша игра 👍

7
GPoul

После ремейка готики самая ожидаемая игра, надеюсь не подведут и сделают достойный аналог ведьмака на вампирскую тематику, разумеется с учетом бюджета.

4
PVV DIT

Интересно, конец мая будет или в июне релиз уже)

Лицо со шрамом

Анонс тизера анонса трейлера анонса выхода