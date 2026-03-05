Авторы The Blood of Dawnwalker рассказали о трех загадках долины Сангора

Создатели грядущей Action-RPG The Blood of Dawnwalker, среди которых трудится множество ветеранов студии CD Projekt RED, продолжают дразнить аудиторию атмосферными подробностями своего будущего проекта. Разработчики из студии Rebel Wolves решили рассказать чуть больше о мире, который предстоит исследовать игрокам, и раскрыли три небольшие, но пугающие истории о главной локации игры — долине Сангора.

Долина Сангора спрятана глубоко в Карпатах 14-го века, где древние руины соседствуют с процветающими благодаря торговле серебром городами. Игрокам в роли дампира Коэна придется столкнуться с множеством тайн этого региона.

Столица долины, Свартрау, богатеет на торговле серебром, привлекая бандитов со всех окрестностей. Однако местной страже редко удается их поймать, поскольку преступники скрываются в разветвленной системе подземных пещер, заброшенных подвалов и древних руин, пронизывающих фундамент города. Герою предстоит решить: избегать этих темных катакомб или спуститься вниз, чтобы бросить вызов совершенно новым угрозам, таящимся во мраке.

Жители Сангоры не жалуют чужаков, но кружка выпивки в таверне способна развязать им языки. Они могут рассказать о рогатом горном народе (кобольдах) или жутком «Ревущем поместье». Ходят слухи, что в чаще леса Тантари живет госпожа в черном. Она способна скрывать или открывать свое жилище для путников в зависимости от их намерений. Тем, кто ищет ее со злым умыслом, туда не добраться, но участь тех, кто зашел за ее ворота случайно, неизвестна.

Местный владыка Скендел Драгости — старый тиран, правящий через страх. Народное восстание против аристократии было жестоко подавлено. Последние очаги сопротивления загнали в угол в старой каменоломне «Скала Шрайка», где произошла кровавая резня без шансов на пощаду. Местные жители теперь обходят это проклятое место стороной, а случайные путники, забредающие туда, исчезают без следа.

Авторы подчеркивают, что это лишь крошечная часть историй, разбросанных по открытому миру. Масштаб игры продолжает удивлять, особенно учитывая то, как серьезно разработчики подошли к лору и квестам. Подробнее об этом можно почитать в нашем материале:

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра появится на ПК (Steam), PlayStation 5 и Xbox Series X|S.