Авторы The Blood of Dawnwalker выпустили продолжение "Тайной истории Долины Сангор" и показали новый концепт-арт

Студия Rebel Wolves опубликовала новую запись в своем мини-дневнике, которая знакомит нас с миром The Blood of Dawnwalker. На этой неделе соавторы The Witcher 3 опубликовали не только очередную историю, но и представили новый концепт-арт.

Я уже писал о деяниях плута Скендера, как и положено, восхваляя его предполагаемые достоинства и опуская его многочисленные грехи. Но что меня действительно заинтересовало, так это история самой долины. Она не была похожа ни на одно место, где я когда-либо бывал. Казалось, она вибрирует от темной энергии, опутывая мои мысли и просачиваясь в мои сны. Она казалась нереальной, словно место из народной сказки - или, скорее, поучительной истории.



Даже сейчас, когда я пишу о том, что узнал, я боюсь, что мне никто не поверит. Что будущие читатели сочтут эту книгу плодом лихорадочного ума, что долины Сангор вообще не существовало.

На этот раз ученый Альбертус Тауринус поведал о том, что выполнил задание, ради которого его привели в Долину Сангора, - закончил записывать деяния принца Скендера. В то же время его очень заинтересовала сама Долина, наполненная «темной энергией». Примечательно, что рассказчик приоткрыл некую тайну этого места. Возможно, в следующей части (если эта не была последней) он раскроет ее поближе?

В дополнение к новой части «Тайной истории долины Сангор» создатели показали нам графическое изображение монстра, с которым нам предстоит столкнуться. Кстати, это тот самый летающий монстр, которого уже показывали в первом трейлере игры. Увы, официального названия существа пока нет, но из его описания следует, что оно было создано человеком, а затем необъяснимым образом ожило.