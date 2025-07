Bandai Namco представила сюжетный трейлер мрачной ролевой игры The Blood of Dawnwalker

Несколько дней назад уже была проведена более глубокая презентация The Blood of Dawnwalker, но, как оказалось, Bandai Namco не прочь рассказать о польской игре. В этом нет ничего удивительного, поскольку опытные разработчики, создавшие, в частности, The Witcher 3, готовят действительно интересный мир.

В рамках мероприятия Bandai Namco Summer Showcase 2025 студия Rebel Wolves представила новый трейлер своей мрачной РПГ, уделив внимание самым важным аспектам, а именно сюжету, врагам-вампирам, бою и исследованию. В ролике, представленном ниже, показаны новые сцены из игры, раскрывающие совершенно новых врагов, а также детали сюжета.

Действие The Blood of Dawnwalker происходит в средневековой Южной Европе XIV века, и, несомненно, атмосфера, представленная в очередном ролике, свидетельствует об одном - разработчики из Rebel Wolves не разочаровали и сумели буквально зашвырнуть игроков в середину Старого континента.

Напомним, что релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. Игра выйдет на PC, а также на консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.