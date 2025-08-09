Bandai Namco привезёт на PAX West The Blood of Dawnwalker, Code Vein 2 и многое другое

Американское подразделение Bandai Namco Entertainment подтвердило своё участие в PAX West. Компания готовит серию игровых демоверсий и увлекательных мероприятий, связанных с новыми играми издателя.

На многодневном мероприятии в Сиэтле, которое пройдёт с 29 августа по 1 сентября, фанаты смогут сделать фото в стиле The Blood of Dawnwalker.

Примите участие в этой предстоящей тёмной фэнтезийной ролевой игре от Rebel Wolves, где вампиры воспользовались возможностью, пока война и Чёрная чума опустошали Европу XIV века. Сделайте памятное фото на Кровавой мессе, где жители долины Сангора приносят кровь в жертву своим хозяевам-вампирам. Это мероприятие можно найти в зале N8 северного вестибюля Сиэтлского конференц-центра.

Это не единственное подобное развлечение, поклонников Code Vein 2 ждёт похожее.

Погрузитесь в постапокалиптический мир этой предстоящей ролевой игры, сделав фото с копией мотоцикла Forma в масштабе 1:1. Попозируйте для коллекционного фото или создайте собственное видео со спецэффектами, которым можно поделиться.

Кроме того, издатель подтвердил, что на PAX West посетители смогут опробовать: