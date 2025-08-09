ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 323 оценки

Bandai Namco привезёт на PAX West The Blood of Dawnwalker, Code Vein 2 и многое другое

monk70 monk70

Американское подразделение Bandai Namco Entertainment подтвердило своё участие в PAX West. Компания готовит серию игровых демоверсий и увлекательных мероприятий, связанных с новыми играми издателя.

На многодневном мероприятии в Сиэтле, которое пройдёт с 29 августа по 1 сентября, фанаты смогут сделать фото в стиле The Blood of Dawnwalker.

Примите участие в этой предстоящей тёмной фэнтезийной ролевой игре от Rebel Wolves, где вампиры воспользовались возможностью, пока война и Чёрная чума опустошали Европу XIV века. Сделайте памятное фото на Кровавой мессе, где жители долины Сангора приносят кровь в жертву своим хозяевам-вампирам. Это мероприятие можно найти в зале N8 северного вестибюля Сиэтлского конференц-центра.

Это не единственное подобное развлечение, поклонников Code Vein 2 ждёт похожее.

Погрузитесь в постапокалиптический мир этой предстоящей ролевой игры, сделав фото с копией мотоцикла Forma в масштабе 1:1. Попозируйте для коллекционного фото или создайте собственное видео со спецэффектами, которым можно поделиться.

Кроме того, издатель подтвердил, что на PAX West посетители смогут опробовать:

  • Digimon Story: Time Stranger
  • Towa and the Guardians of the Sacred Tree
  • MY HERO ACADEMIA: All's Justice
  • LITTLE NIGHTMARES III
  • PAC-MAN WORLD 2 Re-PAC
  • SWORD ART ONLINE Fractured Daydream
4
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
WerGC

один раз уже оценили(лучше бы этого не видеть)

1