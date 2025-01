Blood of Dawnwalker: Коэн не супергерой и не будет сверхсильным; вампиры защищают людей, поскольку считают их "скотом"

В трейлере The Blood of Dawnwalker в последней его части было показано несколько секунд игрового процесса, которые дали нам представление о том, насколько силен главный герой игры, Коэн, когда в нем есть силы вампиров. Если вы надеетесь играть в эту RPG как в армию из одного человека, как некоторые вампиры изображаются в фильмах и играх, то в The Blood of Dawnwalker этого не будет.

Во время последней трансляции на Twitch разработчики Rebel Wolves объяснили, чем Коэн отличается от обычного главного героя в жанре экшен-RPG. По словам создателей, Коэн — нетипичный главный герой. Во-первых, не ждите от него острых шуток или односложных реплик; во-вторых, не ждите, что персонаж будет сверхсильным, как супергерой.

Якуб Шамалек, нарративный директор и главный сценарист Dawnwalker, утверждает:

Итак, мы встречаем персонажа в начале его приключения, что, по-моему, очень здорово, и Коэна в целом очень весело писать и развивать, потому что он не типичный главный герой игры. Он не седой ветеран, который все видел, который циничен по отношению к миру, который комментирует мир односложными репликами. Он молодой парень, который в душе эмоционален; он может стать уязвимым, и он честен в том, что чувствует.

Конрад Томашкевич, генеральный директор Rebel Wolves и директор игры, добавляет:

Что мне нравится в Коэне, так это то, что он никогда не станет супергероем. Он никогда не будет сверхсильным. Днем, как человек, он может сражаться мечом, он может использовать и открывать темную магию, но его может убить кто угодно.

Если вы видели кинематографический трейлер, он подразумевает, что вампиры (вроде как) хорошие. По-видимому, в каком-то смысле они таковыми являются, поскольку они защищают Долину, но из корыстных побуждений. Вампиры потребовали «налог крови».

Шамалек объясняет, как вампиры свергли лордов в игре:

Сначала континент был опустошен чумой, затем войнами, а теперь и голодом. И все это время вампиры наблюдали из тени, ожидая идеального момента для удара. И наконец, они выходят из тени, свергают феодалов и переезжают в их замки.

Томашкевич добавляет:

Вампиры, разрушающие мир, не обязательно плохая вещь. Феодалы в то время убивали целые деревни, чтобы предотвратить чуму. А вампиры, они защищают Коэна и его сестру. Они даже исцелили Лунку. Я знаю, что людям нужно платить налог кровью, но это не такая уж большая цена за безопасную и хорошую жизнь.

Шамалек продолжает, заявляя:

Я бы сказал, что благосклонность вампиров неопределенна. Конечно, они защищают людей долины, где происходит игра, но они видят в них скот, поэтому они защищают их, чтобы затем пасти их и в конечном итоге убить. И упомянутый вами налог на кровь, он берется со всех, с немощных, слабых, старых.

У Blood of Dawnwalker пока нет установленной даты выхода, но подтвержден выход на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Полная демонстрация игрового процесса запланирована на лето 2025 года.