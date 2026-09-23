Blood of Dawnwalker получит улучшения производительности на ПК, но разработчики не понимают, зачем игрокам 120 FPS

Rebel Wolves собирается продолжить работу над производительностью The Blood of Dawnwalker на ПК. При этом режиссёр игры Конрад Томашкевич не скрывает, что не до конца понимает претензии игроков, которые считают недостаточной частоту кадров в 70–90 FPS и требуют стабильных 120 кадров в секунду.

После релиза The Blood of Dawnwalker разработчики столкнулись с жалобами на техническое состояние игры, особенно на ПК. Количество возможных конфигураций оборудования серьёзно усложняет оптимизацию, поэтому команда сейчас собирает информацию о компьютерах игроков и продолжает искать способы улучшить производительность.

«Мы наблюдаем за этим, пытаемся спрашивать людей об их оборудовании и работаем над исправлениями», — рассказал Томашкевич в разговоре с Eurogamer.

При этом он отметил, что не совсем понимает претензии пользователей, которые получают 90 или 70 FPS и всё равно считают результат недостаточным.

По словам разработчика, The Blood of Dawnwalker — не соревновательный шутер, где высокая частота кадров напрямую влияет на игровой процесс. Поэтому, если игра работает выше 60 FPS, он не считает разницу между 70, 90 и 120 кадрами настолько принципиальной.

При этом команда Rebel Wolves не собирается оставлять ситуацию без изменений. Разработчики подтвердили, что продолжают заниматься производительностью и намерены улучшать техническую часть игры. Когда именно появятся соответствующие обновления, пока не уточняется.

Производительность — не единственный аспект, который разработчики планируют изменить после релиза. Для The Blood of Dawnwalker также готовится дополнительный уровень сложности, изменения боевой системы, корректировки поведения животных и другие улучшения.