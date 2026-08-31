Боевую систему Ведьмака назвали "однокнопочной вертушкой" на фоне механик The Blood of Dawnwalker

Боевая система культового хита The Witcher 3: Wild Hunt подверглась жесткой критике во время детального разбора грядущей экшен-RPG The Blood of Dawnwalker. Стример и комментатор турниров по GWENT lionhart в эфире подкаста The BB&J Show открыто назвал сражения за Геральта худшей частью третьей номерной игры серии, сравнив фехтование знаменитого охотника на чудовищ с неуправляемой однокнопочной вертушкой. По словам гостя передачи, бесконечные пируэты Белого Волка превращали любой бой в хаотичный брейкданс под хоровое пение, напрочь лишенный реальной тактической глубины.

Столь резкие и осведомленные заявления прозвучали от человека, который давно и тесно связан с авторами проекта. Лайонхарт много лет работал официальным киберспортивным комментатором CD Projekt Red, где лично познакомился с разработчиками, позже покинувшими компанию ради основания студии Rebel Wolves. Глобальный комьюнити-лид новой команды Доминика Бурза, работавшая с ним еще во времена карточной игры по вселенной Ведьмака, лично пригласила стримера в Польшу в качестве постоянного ведущего закрытых и публичных презентаций The Blood of Dawnwalker.

Основанная ветеранами CD Projekt Red студия Rebel Wolves решила пойти принципиально иным путем, полностью отказавшись от наследия однокнопочного закликивания. Главный герой The Blood of Dawnwalker, бывший рудокоп Коэн, не обладает сверхчеловеческой ловкостью ведьмака и не умеет раскручиваться волчком в толпе врагов. Любая ошибка в позиционировании или не вовремя нанесенный удар здесь оборачиваются моментальной гибелью протагониста даже в драке с рядовыми деревенскими бандитами.

Вместо аркадного спама кнопками авторы внедрили комплексную систему направленных атак, которая при этом избегает духоты хардкорного фехтования из Kingdom Come: Deliverance. Как пояснил Лайонхарт, в историческом проекте от Warhorse Studios геймеров буквально заставляли вымучивать идеальные блоки и мастерские парирования, подстраиваясь под стойку противника. В The Blood of Dawnwalker направленность ударов привязана к собственным движениям и положению тела игрока, что делает бои интуитивными и избавляет от необходимости судорожно разгадывать стойки оппонентов.

Для тех, кто все же предпочитает более доступный игровой процесс, разработчики подготовили 2 различных режима управления. Помимо глубокой направленной системы фехтования, в игре присутствует мягкий режим с привычным захватом цели и упрощенными таймингами. Это позволит пройти сюжетную кампанию без постоянного заучивания векторов ударов, но сохранит базовую динамику и ощущение тяжести оружия.

Особое внимание авторы уделили чувству постоянной угрозы. Чтобы окончательно похоронить ощущение всемогущего супергероя, разработчики изначально закрепили виртуальную камеру прямо за плечом Коэна, создавая давящий эффект присутствия. После отзывов тестеров в проект добавили возможность отдалить обзор, однако даже с широким углом игра требует постоянного контроля дистанции и не прощает слепого зажатия кнопки атаки.