Больше миллиона игроков Steam добавили вампирский экшен The Blood of Dawnwalker в список желаемого

Похоже, у нас намечается еще один потенциальный хит, за которым пристально следит игровое сообщество. Особенно поклонники качественных RPG, которых в последнее время выходит не так уж и много. Дебютный проект студии Rebel Wolves, основанной ветеранами CD Projekt RED, продолжает стремительно набирать популярность еще задолго до релиза. Мрачная вампирская сага The Blood of Dawnwalker уже успела заинтриговать огромную аудиторию своим стилем и обещаниями глубокого погружения.

Разработчики с радостью сообщили, что The Blood of Dawnwalker преодолела важный рубеж — игру добавили в список желаемого в Steam более 1 000 000 пользователей. Команда поблагодарила фанатов за невероятную поддержку и доверие. Согласно графикам, резкий скачок интереса произошел в конце 2025 – начале 2026 года, что совпало с активной фазой рекламной кампании и свежими демонстрациями проекта.

Вместе с анонсом достижения студия представила главную музыкальную тему игры и клип на нее. Композицию исполнил камерный оркестр AUKSO, а автором выступил ведущий композитор студии Николай Колодзейчик. Мелодия вдохновлена музыкой XIV века и атмосферой Карпатских гор, где и развернутся события тайтла.

Интерес игроков подогревается не только именами разработчиков, но и необычным подходом к сеттингу. Ранее авторы рассказывали, что намерены переосмыслить устоявшиеся жанровые штампы. Подробнее об этом читайте в нашей прошлой новости:

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год.