Crimson Desert, Dispatch и Clair Obscur: Expedition 33 напомнили геймдиректору The Witcher 3 про золотой век игр 90-х

После недавней презентации свежего трейлера и анонса осенней даты релиза вампирского экшена The Blood of Dawnwalker, его руководитель Конрад Томашкевич решил обратить внимание на проекты, которые прямо сейчас активно обсуждает геймерское комьюнити. Известный разработчик, в прошлом возглавлявший создание The Witcher 3: Wild Hunt признался, что черпает немало вдохновения из актуальных релизов коллег по цеху.

В беседе с журналистами GamesRadar+ Томашкевич подчеркнул свое уважение к недавним хитам, в числе которых оказались ролевая экшен-песочница Crimson Desert, интригующий французский проект Clair Obscur: Expedition 33, а также детективная игра Dispatch. Глава студии Rebel Wolves считает, что такой огромный разброс стилей на сегодняшнем рынке ярко возвращает нас во времена «золотой эры» классических RPG.

Он сравнил cсегодняшний игрострой с эпохой начала 1990-х годов:

Круто осознавать, где сейчас оказалась индустрия. В 90-х годах каждая выходившая игра могла относиться к одному жанру, но при этом давала абсолютно уникальный и отличный опыт в плане того, как вы ею управляете и что в ней испытываете.

Томашкевич считает, что для средних по размерам инди-компаний двери снова широко открылись — сейчас самое лучшее время смело экспериментировать и даже успешно бросать вызов классическим тяжеловесным ААА-корпорациям, пытаясь выйти за рамки устоявшихся клише. Команда Rebel Wolves с радостью намерена вписаться в этот яркий креативный бум со своим грядущим проектом о европейском диктаторе и мстителе-кровопийце Коэне, запуск которого заявлен на сентябрь 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК.