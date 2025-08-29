Директор Cyberpunk 2077 раскрыл главную проблему в разработке - The Blood of Dawnwalker не пойдет по этому пути

В ходе выставки Gamescom этого года PCGamesN взял интервью у Конрада Томашкевича, соучредителя и руководителя Rebel Wolves, который в настоящее время работает над мрачной ролевой игрой The Blood of Dawnwalker.

Томашкевич, наиболее известный как директор The Witcher 3, а также соруководитель и руководитель производства Cyberpunk 2077, рассказал о своей философии разработки игр после ухода из CD Projekt Red. Он подчеркнул, что его новая команда ориентирована на более компактную, сплочённую структуру, которая способствует сотрудничеству и позволяет быстрее реагировать на потребности проекта.

Мы не хотим быть крупной компанией; мы хотим быть компанией среднего размера. Помню, когда я работал над второй и третьей частями «Ведьмака», я был частью небольшой команды, члены которой хорошо знали друг друга. Теперь, работая со своей командой, я делаю то же самое. Я не просто сижу в офисе в ожидании отзывов, а вместе с ними реализую задачи и врагов, что позволяет мне очень быстро видеть, в каком направлении движется игра.

Автор игры подчеркнул, что не хочет критиковать крупные компании, но при сотнях сотрудников, как это было в случае с Cyberpunk 2077, поддерживать единое видение проекта становится крайне сложно. Rebel Wolves намерена пойти своим путём и сосредоточиться на более практическом подходе к разработке.

Когда у вас 500 человек, как это было во время моей работы над Cyberpunk, очень сложно общаться со всеми и продвигать общее видение, а также видеть прогресс и направление развития игры. То, что мы делаем в Rebel Wolves, — это нечто новое, что-то свежее, и мы сами выбираем, как развивать нашу игру.

Томашкевич также выразил благодарность своей предыдущей компании за то, что она позволила ему расти как разработчику.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году. Игра будет доступна на ПК, PS5 и консолях XSX/S.