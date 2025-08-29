ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.5 342 оценки

Директор Cyberpunk 2077 раскрыл главную проблему в разработке - The Blood of Dawnwalker не пойдет по этому пути

monk70 monk70

В ходе выставки Gamescom этого года PCGamesN взял интервью у Конрада Томашкевича, соучредителя и руководителя Rebel Wolves, который в настоящее время работает над мрачной ролевой игрой The Blood of Dawnwalker.

Томашкевич, наиболее известный как директор The Witcher 3, а также соруководитель и руководитель производства Cyberpunk 2077, рассказал о своей философии разработки игр после ухода из CD Projekt Red. Он подчеркнул, что его новая команда ориентирована на более компактную, сплочённую структуру, которая способствует сотрудничеству и позволяет быстрее реагировать на потребности проекта.

Мы не хотим быть крупной компанией; мы хотим быть компанией среднего размера. Помню, когда я работал над второй и третьей частями «Ведьмака», я был частью небольшой команды, члены которой хорошо знали друг друга. Теперь, работая со своей командой, я делаю то же самое. Я не просто сижу в офисе в ожидании отзывов, а вместе с ними реализую задачи и врагов, что позволяет мне очень быстро видеть, в каком направлении движется игра.

Автор игры подчеркнул, что не хочет критиковать крупные компании, но при сотнях сотрудников, как это было в случае с Cyberpunk 2077, поддерживать единое видение проекта становится крайне сложно. Rebel Wolves намерена пойти своим путём и сосредоточиться на более практическом подходе к разработке.

Когда у вас 500 человек, как это было во время моей работы над Cyberpunk, очень сложно общаться со всеми и продвигать общее видение, а также видеть прогресс и направление развития игры. То, что мы делаем в Rebel Wolves, — это нечто новое, что-то свежее, и мы сами выбираем, как развивать нашу игру.

Томашкевич также выразил благодарность своей предыдущей компании за то, что она позволила ему расти как разработчику.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году. Игра будет доступна на ПК, PS5 и консолях XSX/S.

CRAZY rock GAME

Видел я геймплей недавний вашей игры и скажу даже если бы она выходила на русском я бы ее не купил, такая же игра как Vampyr от Dontnod

16
saa0891
Когда у вас 500 человек, как это было во время моей работы над Cyberpunk, очень сложно общаться со всеми и продвигать общее видение, а также видеть прогресс и направление развития игры.

Дело в не общем виденье, а в наборе нормальных специалистов и элементарном контроле качества при разработке игры, в Cyberpunk 2077 на релизе многие механики просто нормально не работали, начиная с трафика машин и заканчивая поведением толпы НПС, я такого ужаса в инди проектах не видел.

9
PVV DIT

Трафик из воздуха все также появляется, тут ничего не изменилось с обновлениями

MunchkiN 616

потому чта нет цельного виденья и комуниникаци. люди так чета работают, работают потом приходит человек с виденьем говорит - все фигня, давай по новой.

1
CAN I HABE PIZZA PLS

Это он так завуалировал то, что над игрой работает полтора бывших разработчика ведьмака?

Вообще не понимаю, кому это интересно слушать. Сейчас буквально все брешут. Судить о чём-либо можно только после того, как поиграешь в уже готовую игру.

8
Авраам Линкольн

Встал вопрос: Если одна часть бывших разработчиков СДПР делает эту игру про вампиров; другая часть бывших разработчиков СДПР недавно выпустила игру под названием Трауматург и сейчас делает, ещё одну; третья часть бывших разработчиков СДПР делает вроде какую-то РПГ, то кто же тогда делает Лезбачку 4? Это был риторический вопрос, все мы и так прекрасно знаем кто его делает. Те, кого к играм нельзя подпускать и на пушечный выстрел!

4
Антон Патриарх Логвинов

Действительно, кто же? Десяток ушел туда, десяток сюда, а у этого чушпана уже чуть ли не весь штат разбежался. Тебе бы инсайдером быть.

Авраам Линкольн Антон Патриарх Логвинов

Там процентов 70 старичков, если не больше ушли по другим студиям. Это ещё после скандала с Гэндербагом 2077 (тогда возвращали деньги, падали акции, уходили разработчики и т.д.). Поэтому по набирали по объявлениям кого попало, ещё и основали отдел, который будет следить за расовым разнообразием, гэндерным разнообразием, инклюсивным разнообразием, ЛХБТ разнообразием и прочими разнообразиями. Короче РИП СДПР!

4
MunchkiN 616

вероятно там большая текучка кадров и луди могут быть наняты и уволены поэтому много бывших разработчиков. и типа всегда можно нанять людей так собсвенно крупные компании и вырастают.

2
WerGC

боевку поменяли теперь она нормальная в общем шансы есть но визуал как мод к ведьмаку

1
grendel777

Если не можешь донести идею до 500 человек, то ты хyёвый руководитель ))) А не "слишком много людей" )))

1
HarmfulVillius

Эта поделка будет эпическим провалом.

grendel777

Когда дома замерзают мать и бабка, не до креатива, подольше посидеть в офисе, желательно до утра. А зима ещё впереди... ))) В новостях из ЕС начнётся цирк с конями ))) Под пивас и с тёплыми батареями ))