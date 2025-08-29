Директор Cyberpunk 2077 раскрыл главную проблему в разработке - The Blood of Dawnwalker не пойдет по этому пути

В ходе выставки Gamescom этого года PCGamesN взял интервью у Конрада Томашкевича, соучредителя и руководителя Rebel Wolves, который в настоящее время работает над мрачной ролевой игрой The Blood of Dawnwalker.
Томашкевич, наиболее известный как директор The Witcher 3, а также соруководитель и руководитель производства Cyberpunk 2077, рассказал о своей философии разработки игр после ухода из CD Projekt Red. Он подчеркнул, что его новая команда ориентирована на более компактную, сплочённую структуру, которая способствует сотрудничеству и позволяет быстрее реагировать на потребности проекта.
Мы не хотим быть крупной компанией; мы хотим быть компанией среднего размера. Помню, когда я работал над второй и третьей частями «Ведьмака», я был частью небольшой команды, члены которой хорошо знали друг друга. Теперь, работая со своей командой, я делаю то же самое. Я не просто сижу в офисе в ожидании отзывов, а вместе с ними реализую задачи и врагов, что позволяет мне очень быстро видеть, в каком направлении движется игра.
Автор игры подчеркнул, что не хочет критиковать крупные компании, но при сотнях сотрудников, как это было в случае с Cyberpunk 2077, поддерживать единое видение проекта становится крайне сложно. Rebel Wolves намерена пойти своим путём и сосредоточиться на более практическом подходе к разработке.
Когда у вас 500 человек, как это было во время моей работы над Cyberpunk, очень сложно общаться со всеми и продвигать общее видение, а также видеть прогресс и направление развития игры. То, что мы делаем в Rebel Wolves, — это нечто новое, что-то свежее, и мы сами выбираем, как развивать нашу игру.
Томашкевич также выразил благодарность своей предыдущей компании за то, что она позволила ему расти как разработчику.
The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году. Игра будет доступна на ПК, PS5 и консолях XSX/S.
Видел я геймплей недавний вашей игры и скажу даже если бы она выходила на русском я бы ее не купил, такая же игра как Vampyr от Dontnod
Дело в не общем виденье, а в наборе нормальных специалистов и элементарном контроле качества при разработке игры, в Cyberpunk 2077 на релизе многие механики просто нормально не работали, начиная с трафика машин и заканчивая поведением толпы НПС, я такого ужаса в инди проектах не видел.
Трафик из воздуха все также появляется, тут ничего не изменилось с обновлениями
потому чта нет цельного виденья и комуниникаци. люди так чета работают, работают потом приходит человек с виденьем говорит - все фигня, давай по новой.
Это он так завуалировал то, что над игрой работает полтора бывших разработчика ведьмака?
Вообще не понимаю, кому это интересно слушать. Сейчас буквально все брешут. Судить о чём-либо можно только после того, как поиграешь в уже готовую игру.
Встал вопрос: Если одна часть бывших разработчиков СДПР делает эту игру про вампиров; другая часть бывших разработчиков СДПР недавно выпустила игру под названием Трауматург и сейчас делает, ещё одну; третья часть бывших разработчиков СДПР делает вроде какую-то РПГ, то кто же тогда делает Лезбачку 4? Это был риторический вопрос, все мы и так прекрасно знаем кто его делает. Те, кого к играм нельзя подпускать и на пушечный выстрел!
Действительно, кто же? Десяток ушел туда, десяток сюда, а у этого чушпана уже чуть ли не весь штат разбежался. Тебе бы инсайдером быть.
Там процентов 70 старичков, если не больше ушли по другим студиям. Это ещё после скандала с Гэндербагом 2077 (тогда возвращали деньги, падали акции, уходили разработчики и т.д.). Поэтому по набирали по объявлениям кого попало, ещё и основали отдел, который будет следить за расовым разнообразием, гэндерным разнообразием, инклюсивным разнообразием, ЛХБТ разнообразием и прочими разнообразиями. Короче РИП СДПР!
вероятно там большая текучка кадров и луди могут быть наняты и уволены поэтому много бывших разработчиков. и типа всегда можно нанять людей так собсвенно крупные компании и вырастают.
боевку поменяли теперь она нормальная в общем шансы есть но визуал как мод к ведьмаку
Если не можешь донести идею до 500 человек, то ты хyёвый руководитель ))) А не "слишком много людей" )))
Эта поделка будет эпическим провалом.
Когда дома замерзают мать и бабка, не до креатива, подольше посидеть в офисе, желательно до утра. А зима ещё впереди... ))) В новостях из ЕС начнётся цирк с конями ))) Под пивас и с тёплыми батареями ))