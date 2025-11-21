ЧАТ ИГРЫ
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.4 354 оценки

Dishonored послужила одним из источников вдохновения при создании The Blood of Dawnwalker

Gruz_ Gruz_

The Blood of Dawnwalker — это, пожалуй, одна из самых ожидаемых польских РПГ-игр после The Witcher 4. Не так давно фанаты могли увидеть геймплейный ролик, а теперь появилось и интервью с Конрадом Томашкевичем, ранее работавшим над The Witcher 3. По словам главы студии Rebel Wolves, они не хотят создавать еще оду клишированную историю о вампирах.

У нас есть разные существа ночи. Мы хотим рассказать историю с вампирами. Не историю исключительно о вампирах.

При этом разработчики не хотят, чтобы сюжет и механика игры были просто бездумным повторением уже известных схем. Еще одним отличительным элементом станет способ исследования мира и выполнения миссий. По признанию Томашкевича, вдохновением для студии послужила одна из самых высоко оцененных серий стелс-игр последних лет.

Dishonored была одним из источников вдохновения. Мы хотели создать способ исследования, доступный для вампира, который был бы таким же открытым, как в Dishonored.

В то же время, мечтая о свободе, свойственной играм от Arkane Studios, разработчик четко указывает на необходимость соблюдения определенных ограничений:

Пусть здесь и нельзя зайти буквально везде, но мир настолько открыт, что вы почувствуете почти полную свободу.

Напомним, что The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.

Комментарии:  4
ZAUSA
Всю игру: крадись - оглушай - прячь?

Tiger Goose

Надеюсь, что выйдет в 2026 году и с оптимизацией всё будет хорошо.

DisAssBella

Не спи#дили а вдохновились

K0t Felix

Надежда есть, хоть и мизерная