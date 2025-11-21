Dishonored послужила одним из источников вдохновения при создании The Blood of Dawnwalker

The Blood of Dawnwalker — это, пожалуй, одна из самых ожидаемых польских РПГ-игр после The Witcher 4. Не так давно фанаты могли увидеть геймплейный ролик, а теперь появилось и интервью с Конрадом Томашкевичем, ранее работавшим над The Witcher 3. По словам главы студии Rebel Wolves, они не хотят создавать еще оду клишированную историю о вампирах.

У нас есть разные существа ночи. Мы хотим рассказать историю с вампирами. Не историю исключительно о вампирах.

При этом разработчики не хотят, чтобы сюжет и механика игры были просто бездумным повторением уже известных схем. Еще одним отличительным элементом станет способ исследования мира и выполнения миссий. По признанию Томашкевича, вдохновением для студии послужила одна из самых высоко оцененных серий стелс-игр последних лет.

Dishonored была одним из источников вдохновения. Мы хотели создать способ исследования, доступный для вампира, который был бы таким же открытым, как в Dishonored.

В то же время, мечтая о свободе, свойственной играм от Arkane Studios, разработчик четко указывает на необходимость соблюдения определенных ограничений:

Пусть здесь и нельзя зайти буквально везде, но мир настолько открыт, что вы почувствуете почти полную свободу.

Напомним, что The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.