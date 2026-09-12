Для The Blood of Dawnwalker уже сделали кооперативный мод - пока только со сплит-скрином, но с сюжетным прогрессом

The Blood of Dawnwalker с момента выхода в начале сентября успела наделать немало шума в интернете. Хотя релиз состоялся всего чуть больше недели назад, у игры уже сформировалось активное моддерское сообщество, которое успело выпустить несколько впечатляющих проектов.

Пока разработчики The Blood of Dawnwalker уже смотрят в сторону будущего продолжения, некоторые поклонники нашли совершенно новый способ проходить вампирскую ролевую игру с открытым миром — вместе с другом.

Как отметил пользователь AshenOne_VI в X, The Blood of Dawnwalker получила фанатский кооперативный режим благодаря модификации Dawnwalker Together от автора MrSecondPlayer на NexusMods. Она позволяет исследовать открытый мир и сражаться с различными монстрами вдвоём через режим разделённого экрана.

Хотя мод пока находится на ранней стадии разработки и лишён многих возможностей, которые обычно ожидаешь от полноценного мультиплеера или давно развивающихся кооперативных проектов вроде популярного мультиплеерного мода для The Witcher 3, уже сейчас он выглядит как очень впечатляющая демонстрация возможностей.

Dawnwalker Together позволяет вместе исследовать красивые локации, атаковать противников и даже продвигаться по сюжету. При этом оба игрока получают почти полноценный независимый контроль над своими персонажами, что особенно впечатляет с учётом того, насколько быстро был создан мод.

Несмотря на серьёзное техническое достижение, сам автор и первые пользователи отмечают несколько ограничений текущей версии:

онлайн-мультиплеера нет — поддерживается только сплит-скрин;

задания, выборы и система инвентаря привязаны только к первому игроку;

боевая система и реакции противников на второго игрока работают не всегда стабильно;

некоторые зоны и кат-сцены не поддерживают режим разделённого экрана;

смерть, кат-сцены, быстрое перемещение и сохранения могут приводить к отключению второго игрока.

К счастью, автор уже пообещал постепенно устранять часть этих проблем в будущих версиях и продолжать обновлять амбициозный мультиплеерный мод для The Blood of Dawnwalker по мере приближения к более цельному и стабильному игровому состоянию.

Скачать мод можно перейдя прямо с нашего сайта по ссылке выше.