"Если механика неуместна, мы не станем её навязывать" - в сиквеле The Blood of Dawnwalker может не быть таймера

Проделав путь от новой интеллектуальной собственности, создаваемой опытными разработчиками, до одной из самых высокооцененных ролевых игр 2026 года, The Blood of Dawnwalker добилась впечатляющего успеха. Игра разошлась тиражом в миллион копий всего за несколько дней после выхода и получила положительные отзывы критиков. Рейтинг в Steam сейчас держится на отметке «Очень положительно»: 86% пользователей рекомендуют проект, несмотря на несколько проблемный старт.

Разумеется, даже у фанатов есть свои претензии. Любопытно, что они касаются элемента, вызвавшего неоднозначную реакцию ещё на этапе анонса: механики ограничения по времени. И хотя многие считали, что это не такая уж важная деталь, самый популярный мод, появившийся в день релиза, эту механику убрал.

Поскольку студия Rebel Wolves, судя по свежим вакансиям, уже готовится к разработке сиквела, журналисты Eurogamer поинтересовались, вернётся ли таймер в игру. Ответ директора Конрада Томашкевича был таким:

Честно говоря, мы пока не приняли окончательного решения. Мы будем экспериментировать с этой механикой. Если в сюжете — или в какой-то его части — она будет уместна, мы ее используем. Если же сюжетные моменты не будут предполагать такого ограничения, мы не станем навязывать её силой. Мы поработаем с этой системой и постараемся использовать ее для создания ощущения срочности в определённых игровых событиях. Но я не говорю, что мы будем использовать одну и ту же схему или цикл в каждой игре — это не так.

Хотя эта новость может стать облегчением для тех, кто всей душой ненавидит таймеры, это вовсе не означает, что студия решила пойти по безопасному пути.

Мы также рассматриваем и изучаем другие, весьма смелые идеи, способные изменить жанр RPG и удивить игроков в будущем.

Разумеется, пока слишком рано строить догадки о том, что это могут быть за идеи. На данный момент Rebel Wolves также продолжает совершенствовать The Blood of Dawnwalker, исправляя ошибки и работая над повышением производительности. Планировался выпуск бесплатных дополнений после выхода игры, однако Томашкевич пока не представил дорожную карту. Игра доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК.