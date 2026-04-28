Этой осенью: вампирская игра The Blood of Dawnwalker от авторов "Ведьмака" получила дату выхода и системные требования

Прямо сейчас независимая студия Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt RED, совместно с издательством Bandai Namco проводит масштабную трансляцию «Road to Launch», посвященную амбициозному ролевому экшену The Blood of Dawnwalker. Хотя 45-минутное информационное шоу еще продолжается, разработчики сразу не стали томить фанатов и уже раскрыли главную интригу вечера — день релиза проекта.

Официально объявлено, что "первая глава" новой мрачной фэнтези саги поступит в продажу 3 сентября 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК. Из-за разницы в часовых поясах для русскоязычного региона релиз в Steam будет доступен — 4 сентября.

Во время анонса авторы презентовали свежий сюжетный трейлер, который лучше познакомил зрителей с завязкой истории. Игрокам предстоит отправиться в суровую Европу XIV века — время кровавых конфликтов и бушующей эпидемии Черной смерти, где вампиры решают выйти из тени ради обретения власти и свободы. Главным героем выступит юноша по имени Коэн, против своей воли превращенный в полукровку-вампира, в котором темная сторона пробуждается только с наступлением сумерек. У протагониста есть всего тридцать дней до начала кровавой коронации жестокого местного диктатора Бренциса, чтобы найти могущественных союзников и спасти свою семью.

Вместе с этим были объявлены системные требования игры:

К сожалению, на страницах The Blood of Dawnwalker упоминание русского языка даже в виде текста отсутствует. Вероятно, игрокам придется ждать русификаторов.