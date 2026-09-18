"Этот режим появится, но я не скажу когда" - разработчики The Blood of Dawnwalker добавят режим "Новая игра +"

Конрад Томашкевич из студии Rebel Wolves подтвердил, что этот режим обязательно выйдет, однако не стал вдаваться в подробности — в том числе и о том, как именно будет работать механика времени.

Хотя план выпуска дополнений после релиза ещё не представлен, The Blood of Dawnwalker получит весьма популярную функцию: режим «Новая игра +». Руководитель проекта Конрад Томашкевич подтвердил это во время недавней трансляции PlayStation.

Этот режим появится, но я не скажу вам, когда.

«Новая игра +» стала бы отличным решением. Механика времени в The Blood of Dawnwalker устроена так, что увидеть всё, что предлагает игра, за одно прохождение практически невозможно — не говоря уже о том, чтобы открыть все улучшения для Коэна. Такой режим позволил бы игрокам завершить оставшиеся задания и стать ещё сильнее, возможно, бросив вызов более опасным противникам.

The Blood of Dawnwalker доступна на Xbox Series X/S, PS5 и ПК; на данный момент продано уже миллион ее копий.