Фанаты сами добавили в The Blood of Dawnwalker Новую игру+ и превращение в летучую мышь

Пока Rebel Wolves продолжает работать над обновлениями для The Blood of Dawnwalker, моддеры уже самостоятельно добавляют в игру функции, которых ждут игроки.

Модификация «New Game Plus - Carry Level Perks Money and Gear» позволяет начать новое прохождение с прогрессом из предыдущей кампании. В новую игру переносятся уровень персонажа, изученные способности, нераспределённые очки навыков, деньги, а также экипированные оружие и броня. Rebel Wolves уже подтвердила, что работает над официальной «Новой игрой+», но ПК-игроки могут воспользоваться фанатской версией уже сейчас.

Ещё один мод под названием Fly Mod добавляет возможность превращаться в летучую мышь и летать по игровому миру. Для вампирской игры такая способность выглядит вполне естественным дополнением, и автор модификации уже показал её работу в видео.