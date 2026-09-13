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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.3 780 оценок

Фанаты сами добавили в The Blood of Dawnwalker Новую игру+ и превращение в летучую мышь

IKarasik IKarasik

Пока Rebel Wolves продолжает работать над обновлениями для The Blood of Dawnwalker, моддеры уже самостоятельно добавляют в игру функции, которых ждут игроки.

The Blood of Dawnwalker "Новая игра+ - перенос уровня, навыков, денег и экипировки"

Модификация «New Game Plus - Carry Level Perks Money and Gear» позволяет начать новое прохождение с прогрессом из предыдущей кампании. В новую игру переносятся уровень персонажа, изученные способности, нераспределённые очки навыков, деньги, а также экипированные оружие и броня. Rebel Wolves уже подтвердила, что работает над официальной «Новой игрой+», но ПК-игроки могут воспользоваться фанатской версией уже сейчас.

The Blood of Dawnwalker "Мод на полёт - превращение в дым и свободное перемещение по миру"

Ещё один мод под названием Fly Mod добавляет возможность превращаться в летучую мышь и летать по игровому миру. Для вампирской игры такая способность выглядит вполне естественным дополнением, и автор модификации уже показал её работу в видео.

61
35
Комментарии:  35
Ваш комментарий
AndruhaRu

Фанаты? У этого есть фанаты? Очень странно, ну ладно.

53
Семафор

Мододелы добавте его.

24
askazanov

Опять игроки игру доделывают?)))

20
CRAZY