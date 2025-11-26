Геймдиректор The Blood of Dawnwalker об использовании ИИ в видеоиграх: он должен помогать людям, а не заменять их

Конрад Томашкевич, экс-режиссёр The Witcher 3: Wild Hunt и и основатель Rebel Wolves, студии, разрабатывающей The Blood of Dawnwalker, в недавнем интервью Eurogamer высказался по поводу использования ИИ и его роли в разработке видеоигр.

По словам Томашкевича, использование ИИ как инструмента оправдано само по себе, но он «не должен заменять» людей. Как объяснил геймдиректор, они использовали ИИ для генерации временных голосов на этапе тестирования The Blood of Dawnwalker, а затем перешли к записи с профессиональными актерами.

Этот выбор был продиктован практической необходимостью: лучше понять ритм повествования и дизайн сцен, прослушивая диалоги, а не просто читая их на бумаге:

Мы хотели получить этот инструмент как можно скорее, чтобы протестировать игру и доработать ее. Вы [понимаете] гораздо больше, когда слышите голоса... и когда мы решили, что история получилась отличной и работает, мы приступили к полноценной записи с актерами.

Еще один пример — работа отдела контроля качества. Разработчики тщательно изучают игровой мир в поисках мест, где игроки могут бросить игру — что нередко случается с людьми, которые проводят много времени за видеоиграми — и лучше всего об этом расскажут сами люди:

Хороша ли игра... Все ли в порядке с геймплеем? Все ли в порядке с сюжетом и диалогами: понимают ли их игроки, испытывают ли они эмоции и так далее...

Нетрудно заметить, что геймдиректор The Blood of Dawnwalker выражает прагматичную, но осторожную позицию по поводу ИИ: он полезен как вспомогательный инструмент на этапе предварительной подготовки, но высказывает этические опасения по поводу систем, которые «крадут» авторские права, и отсутствия души в играх, созданных полностью с помощью искусственного интеллекта.

The Blood of Dawnwalker представляет собой пример гибридного подхода, в котором ИИ интегрирован в процесс разработки без ущерба для человеческого творчества и авторского видения.