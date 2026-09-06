Геральт, который сам стал нечистью: моддер добавил культового персонажа в The Blood of Dawnwalker

Пользователь Little0nion выпустил модификацию для ролевого экшена The Blood of Dawnwalker, которая заменяет главного героя на ведьмака Геральта из Ривии.

Для создания модели использовалась система MetaHuman от Epic Games, задействованная в оригинальной игре, благодаря чему все лицевые анимации работают корректно - включая эффектную вампирскую трансформацию с огромными клыками. Теперь фанаты могут увидеть, как Геральт выглядел бы в образе вампира.

Примечательно, что The Blood of Dawnwalker разрабатывается командой, которую возглавляет Конрад Томашкевич - бывший геймдиректор The Witcher 3: Wild Hunt. С момента анонса The Blood of Dawnwalker часто сравнивали с третьим Ведьмаком из-за схожей мрачной атмосферы и геймплейных решений, а теперь сходство достигло своего апогея благодаря этому фанатскому моду.