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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.3 630 оценок

Геральт, который сам стал нечистью: моддер добавил культового персонажа в The Blood of Dawnwalker

AceTheKing AceTheKing

Пользователь Little0nion выпустил модификацию для ролевого экшена The Blood of Dawnwalker, которая заменяет главного героя на ведьмака Геральта из Ривии.

The Blood of Dawnwalker "Геральт вместо Коэна"

Для создания модели использовалась система MetaHuman от Epic Games, задействованная в оригинальной игре, благодаря чему все лицевые анимации работают корректно - включая эффектную вампирскую трансформацию с огромными клыками. Теперь фанаты могут увидеть, как Геральт выглядел бы в образе вампира.

Примечательно, что The Blood of Dawnwalker разрабатывается командой, которую возглавляет Конрад Томашкевич - бывший геймдиректор The Witcher 3: Wild Hunt. С момента анонса The Blood of Dawnwalker часто сравнивали с третьим Ведьмаком из-за схожей мрачной атмосферы и геймплейных решений, а теперь сходство достигло своего апогея благодаря этому фанатскому моду.

ПК 13
64
18
Комментарии:  18
Ваш комментарий
AchingGarrison

КОГДА СДЕЛАЛ КУНИ ВОТ ТАКОЙ ЙЕНИФЕР)))

42
Foolish Catalina

Даун уолкеры обрадуются.

14
VI_ndetta

Ведьмак 4: Судная ночь

5
Gedonist89
5
North235
Теперь фанаты могут увидеть, как Геральт выглядел бы в образе вампира.

Или то, как он будет выглядеть в новом Ведьмаке, если ему там выделят место )

2
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