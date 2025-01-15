Глава Moon Studios похвалил трейлер The Blood of Dawnwalker и пока что настороженно относится к The Witcher 4

Томас Малер, глава Moon Studios и создатель No Rest for the Wicked, поделился своими впечатлениями от трейлеров The Witcher 4 и The Blood of Dawnwalker - игры от выходцев из студии CD Projekt RED.
Малер похвалил трейлер мрачного ролевого экшена The Blood of Dawnwalker, который разработчики представили 13 января:
Выглядит действительно хорошо! Прошло определённое время с тех пор, как я видел что-то интересное от AAA-студии. Очень интригует.
Я надеюсь, что разработчики как следует поработают над боевой системой. The Witcher 3: Wild Hunt была блестящей с точки зрения сюжета, но я забросил игру из-за геймплея.
Один из пользователей согласился с разработчиком и добавил, что фанаты Ведьмака ждут не менее интересной игры от CD Projekt RED. Малер ответил на это:
The Witcher 3: Wild Hunt вышел 10 лет назад, а The Witcher 4 создается не теми же людьми, поэтому я считаю, что нам следует быть осторожными в плане оптимизма.
Люди ждут, что Bethesda сделает следующий Skyrim, но разработка игр - это прежде всего люди за ширмой. Команды, которая сделала Skyrim, больше не существует. Бренд ничего не значит. Талантливые команды значат все.
То же самое было с Blizzard и Diablo. 10 лет - это долгий срок, и, к сожалению, команды иногда распадаются. Даже The Beatles в какой-то момент распались. А в играх происходит следующее: кто-то взял труп Битлз и продолжает заниматься музыкой без Джона, Пола, Джорджа и Ринго.
Но дело было не в бренде Beatles. Дело было всегда в волшебстве, которое происходило, когда эти четыре человека собирались вместе, чтобы создавать музыку.
The Blood of Dawnwalker выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. The Witcher 4 предположительно выйдет на таких же платформах. Дата выхода обеих игр на данный момент неизвестна.
Трейлер и правда был не плохой. Давно не было отличных игр про вампиров, думаю эта игра все исправит
За 10 лет так и не поняла претензии к геймплею ведьмака 3, раза 4 проходила и всегда кайфовала, мб конечно это связано с тем, что я играла всегда на самом харде, где геймплей как раз раскрывается?
Ведьмаку 3 не хватает больше Motion capture
Да ну не особо...Игра вызов не бросает, сложных боссов почти нет, интересных тоже. Ну до Крови и Вино, да вот Дэтлафф прикольным боссом был.
Поддержу, я вообще считаю геймплей ведьмака для подобной песочницы - эталоном. Пускай ненавистники свграют в ведьмак 1, который я прошел 6 раз.
Очередное мнение "эксперта". А в трейлере The Blood of Dawnwalker по сути игры то и не показали, только синематик. Чему там восхищаться.
Ведьмак 3 шедевр, прошёл 4 раза на самой максимальной на 100%, с тех пор ее так никто и не переплюнул, даже RDR с ней рядом не стоит, насчёт этой игры только трейлер вышел и все, да он классный, но это трейлер, неизвестно какая игра еще будет, по сей день самые лучшие игры про вампиров только две: Vampire Masquerade Bloodlines и франшиза Legacy of Kain
до самого релиза теперь по новости в день про эту игру будет выходить что-ли?)
Если новости выходят, почему бы и не публиковать их?)