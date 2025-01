Глава Moon Studios похвалил трейлер The Blood of Dawnwalker и пока что настороженно относится к The Witcher 4

Томас Малер, глава Moon Studios и создатель No Rest for the Wicked, поделился своими впечатлениями от трейлеров The Witcher 4 и The Blood of Dawnwalker - игры от выходцев из студии CD Projekt RED.

Малер похвалил трейлер мрачного ролевого экшена The Blood of Dawnwalker, который разработчики представили 13 января:

Выглядит действительно хорошо! Прошло определённое время с тех пор, как я видел что-то интересное от AAA-студии. Очень интригует.



Я надеюсь, что разработчики как следует поработают над боевой системой. The Witcher 3: Wild Hunt была блестящей с точки зрения сюжета, но я забросил игру из-за геймплея.

Один из пользователей согласился с разработчиком и добавил, что фанаты Ведьмака ждут не менее интересной игры от CD Projekt RED. Малер ответил на это:

The Witcher 3: Wild Hunt вышел 10 лет назад, а The Witcher 4 создается не теми же людьми, поэтому я считаю, что нам следует быть осторожными в плане оптимизма.



Люди ждут, что Bethesda сделает следующий Skyrim, но разработка игр - это прежде всего люди за ширмой. Команды, которая сделала Skyrim, больше не существует. Бренд ничего не значит. Талантливые команды значат все.



То же самое было с Blizzard и Diablo. 10 лет - это долгий срок, и, к сожалению, команды иногда распадаются. Даже The Beatles в какой-то момент распались. А в играх происходит следующее: кто-то взял труп Битлз и продолжает заниматься музыкой без Джона, Пола, Джорджа и Ринго.



Но дело было не в бренде Beatles. Дело было всегда в волшебстве, которое происходило, когда эти четыре человека собирались вместе, чтобы создавать музыку.

The Blood of Dawnwalker выйдет на PC, PS5 и Xbox Series X/S. The Witcher 4 предположительно выйдет на таких же платформах. Дата выхода обеих игр на данный момент неизвестна.