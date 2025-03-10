Главный герой вампирской RPG The Blood of Dawnwalker вдохновлен "Джекилом и Хайдом"

Разработчики из Rebel Wolves отметили, что в своей будущей вампирской RPG The Blood of Dawnwalker они много времени уделят «двойственности» главного героя.

Сейчас, как заявил геймдиректор The Blood of Dawnwalker Конрад Томашкевич, приоритетной задачей для разработчиков стало создание персонажа, похожего на доктора Джекила и мистера Хайда.

Это интересно, такая двойственность героя, которую мы знаем, к примеру, по «Джекилу и Хайду». Это что-то из поп-культуры, что хорошо известно, но пока еще не было исследовано в играх. Так вы получаете другой уровень не-реальности, и я думаю, что это будет очень интересно, поскольку никто еще этого не делал. Посмотрим, как это понравится пользователям.

Также геймдиректор добавил, что планирует изучить, насколько игрокам будет интересно частично играть за обычного героя без суперспособностей.

Напомним, главным героем The Blood of Dawnwalker станет некий Коэн, который днем является обычным человеком, а ночью обретает вампирские способности - а одной из главных механик игры станет ограниченность времени: по сюжету все события игры займут «30 дней и ночей».

The Blood of Dawnwalker разрабатывается для ПК, PS5 и Xbox Series. У игры пока нет даты выхода, а полноценный геймплей разработчики обещают показать летом.