Главный город The Blood of Dawnwalker по своей структуре будет напоминать Вавилонскую башню

Студия Rebel Wolves опубликовала новую запись, связанную с «Тайной историей долины Сангор», рассказывающую о мире польской ПРГ The Blood of Dawnwalker. Это уже шестой отрывок дневника ученого Альбертуса Тауринуса, который на этот раз описывает нам разнообразие жителей города Свартрау.

Еще одна деталь, которая удивила меня в первые дни пребывания в Свартрау, - это многообразие языков, звучавших на мощеных улицах. Румынский, немецкий, венгерский, иврит - и, кажется, несметное количество славянских диалектов, которые я не мог различить. Торговцы-евреи заключали сделки с татарскими пастухами, сербские наемники пили пиво с чешскими шахтерами. Настоящая Вавилонская башня, подумал я с улыбкой. Но потом я вспомнил, чем закончилась эта история, и мое настроение ухудшилось. И хотя Господь в своей любви может даровать нам процветание, он ненавидит жадность. Интересно, какая судьба постигнет этот богатый город? И какое наказание?

Насколько можно понять, главный город Долины будет населен представителями различных европейских стран. А упомянутые «славянские диалекты» могут намекать на то, что в сюжете появятся и поляки. И хотя в первоначальном варианте община предстает мирной, следующий отрывок указывает на конфликт между людьми, причиной которого станет жадность.

Напомним, что в предыдущей части «Тайной истории...» Таурин описывал горы, полные серебра притягивающие новых жителей. Вполне вероятно, что это был как раз и есть одна из главных причин проблем, не считая, разумеется, вампиров.

Разработчики пока не решаются назвать дату релиза The Blood of Dawnwalker. Игра должна выйти на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X/S.