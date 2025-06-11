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об игре
The Blood of Dawnwalker 2026 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир
8.6 302 оценки

Игроки The Blood of Dawnwalker могут пропустить знакомство с целыми фракциями, если захотят

monk70 monk70

Разработчики Rebel Wolves не скрывали, что одной из самых важных особенностей предстоящей RPG The Blood of Dawnwalker станет концепция «повествовательной песочницы». В недавнем интервью Xbox Wire креативный директор Матеуш Томашкевич довольно много рассказал об этой идее, показав, что предоставление игрокам свободы подходить к сюжету так, как они хотят, также означает, что они могут что-то упустить.

Мы хотели дать игрокам как можно больше контроля над повествованием — ясная цель, но множество путей ее достижения. Для нас это уникальная сила видеоигр как средства повествования: влияние игрока. То, как игра адаптируется к вашим действиям.

Он объясняет, что это также означает, что игрокам придется делать выбор относительно статуса главного героя Коэна как вампира, а также того, как он взаимодействует с различными фракциями. Например, Коэн может решить присоединиться к человеческому восстанию или даже никогда не встретиться с восстанием, несмотря на завершение игры.

Некоторые игроки могут принять свою вампирскую сторону и поддаться ее искушениям. Другие могут цепляться за свою человечность и отвергать внутреннего монстра. Вы можете присоединиться к человеческому восстанию или закончить игру, так и не встретившись с ним. Вы можете в любой момент сразиться с Бренсисом, выбрав для этого один из нескольких путей.

The Blood of Dawnwalker выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series X/S в 2026 году.

10
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Partenavia

Чтоб эту игру не ждала судьба mindseye, тоже от бывших геймдиректоров, то что показали на геймфесте выглядит убого.

6
Пользователь ВКонтакте

Выглядит ужасно // Курвель Пердолье

5
Carissa7517

Поменьше пиз*ежа, побольше дела

3
Spectrum777

Если игроки захотят, то могут пропустить и саму игру, если в ней не будет русского языка)

3
Hаn Solo

чернуха

2