Игровые журналисты высоко оценили The Blood of Dawnwalker и назвали её одной из самых перспективных ролевых игр года

Зарубежные издания опубликовали первые превью и записи геймплея The Blood of Dawnwalker — новой ролевой игры студии Rebel Wolves, основанной бывшими разработчиками «Ведьмака 3». После четырех часов игры журналисты отметили, что проект выглядит не как дебют новой команды, а как работа опытных авторов жанра.

Главной особенностью RPG стала система ограниченного времени. Игрокам придется выбирать, какие задания выполнять, поскольку все события пройти за одно прохождение не получится. По словам разработчиков, это сделано специально: разные решения должны приводить к разным сценам, персонажам и вариантам развития истории.

Журналисты также похвалили сюжет о Коэне — молодом человеке, ставшем наполовину вампиром. Его способности влияют не только на бои, но и на диалоги, позволяя игроку принимать более опасные решения.

Отдельно отметили боевую систему с направлением ударов и парирований. Она требует больше внимания, чем классические сражения в ролевых играх, хотя некоторые обозреватели считают, что механике еще нужна дополнительная настройка.

Открытый мир The Blood of Dawnwalker сравнили с «Ведьмаком 3» по атмосфере и подходу к заданиям, однако разработчики делают ставку не на огромную карту, а на события и истории, которые могут изменить прохождение.

После знакомства с игрой журналисты назвали The Blood of Dawnwalker одним из самых интересных ролевых проектов ближайшего времени. Релиз состоится 3 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.