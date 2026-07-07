Игровые журналисты высоко оценили The Blood of Dawnwalker и назвали её одной из самых перспективных ролевых игр года

Зарубежные издания опубликовали первые превью и записи геймплея The Blood of Dawnwalker — новой ролевой игры студии Rebel Wolves, основанной бывшими разработчиками «Ведьмака 3». После четырех часов игры журналисты отметили, что проект выглядит не как дебют новой команды, а как работа опытных авторов жанра.
Главной особенностью RPG стала система ограниченного времени. Игрокам придется выбирать, какие задания выполнять, поскольку все события пройти за одно прохождение не получится. По словам разработчиков, это сделано специально: разные решения должны приводить к разным сценам, персонажам и вариантам развития истории.
Журналисты также похвалили сюжет о Коэне — молодом человеке, ставшем наполовину вампиром. Его способности влияют не только на бои, но и на диалоги, позволяя игроку принимать более опасные решения.
Отдельно отметили боевую систему с направлением ударов и парирований. Она требует больше внимания, чем классические сражения в ролевых играх, хотя некоторые обозреватели считают, что механике еще нужна дополнительная настройка.
Открытый мир The Blood of Dawnwalker сравнили с «Ведьмаком 3» по атмосфере и подходу к заданиям, однако разработчики делают ставку не на огромную карту, а на события и истории, которые могут изменить прохождение.
После знакомства с игрой журналисты назвали The Blood of Dawnwalker одним из самых интересных ролевых проектов ближайшего времени. Релиз состоится 3 сентября на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
Какая еще ролевая игра, если в ней "ограничение времени" и "все события пройти за одно прохождение не получится". Вся прелесть рпг в том, чтобы прокачать персонажа по максимуму и зачистить на карте каждый пиксель. А тут какой-то раннер сделали... Беги, форест, беги.
им денег занесут они и га_но хвалить будут
худшее что существует в играх. Тем более в рпг.
Главное что бы квесты были интересные всё остальное выглядит очень годно, по сути это Ведьмак 3 только с куда более интересными механиками и боевкой, опять же механика вампиризма и все что с этим связано тоже очень радует, может очень бодро бегать по стенам, телепартироваться, превращаться в животных и т.д.
Пока что очень Смуту напоминает, если судить по последнему геймплею. 10 минут разговор, потом драчка, потом опять 10 минут разговор