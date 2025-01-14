Интригующие концепт-арты и первые детали игрового процесса The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves, студия, основанная бывшими разработчиками CD Projekt Red, представила первые подробности о своей новой ролевой игре в жанре темного фэнтези — The Blood of Dawnwalker. До этого они опубликовали зрелищный кинематографичный трейлер.
Геймплейный тизер:
Действие игры разворачивается в альтернативной версии Европы XIV века, охваченной ужасами Чёрной смерти и войн. В этот хаос вмешиваются вампиры, которые выходят из тени, чтобы воспользоваться слабостью человечества. Игрокам предстоит взять на себя роль Коэна, молодого человека, превращённого в Дневного ходока — уникального вампира, балансирующего между миром света и ночи.
Основные особенности геймплея:
- Глубокий сюжет: Игра исследует морально сложные и неоднозначные темы, ставя перед игроками трудные выборы, влияющие на судьбу мира.
- Живой открытый мир: Полный опасностей, тайн и мифических существ, он погружает в эпоху мрачного Средневековья.
- Гибкая система развития персонажа: Игроки смогут сочетать вампирские способности с человеческой решимостью для борьбы с врагами и выживания.
- Уникальный выбор: Каждое решение — от борьбы за человечность до принятия проклятой силы — будет иметь последствия для персонажа и его близких.
Разработчики подчёркивают, что проект станет первой главой амбициозной саги, открывающей новый взгляд на жанр тёмного фэнтези. На концепт-артах, которые уже были представлены, можно увидеть атмосферные изображения игрового мира, включая архитектуру местных зданий и мрачные пейзажи.
Больше деталей ожидается летом этого года, когда состоится подробная демонстраций геймплея игры. Уже сейчас The Blood of Dawnwalker обещает стать одной из самых ожидаемых игр в жанре RPG.
Трейлер классный :) Ведьмака 3 атмосферой и правду напомнило, в Ведьмачке 4 ни намёка не было...
Лучше бы вы ребята ведьмак 4 делали
Глубокий сюжет, Живой открытый мир, Уникальный выбор - а вот и дежурные фразы подьехали
Игроделы как из одной методички берут. Но при этом ни кто так и не выполнил обещаний.