Интригующие концепт-арты и первые детали игрового процесса The Blood of Dawnwalker

Rebel Wolves, студия, основанная бывшими разработчиками CD Projekt Red, представила первые подробности о своей новой ролевой игре в жанре темного фэнтези — The Blood of Dawnwalker. До этого они опубликовали зрелищный кинематографичный трейлер.

Геймплейный тизер:

Действие игры разворачивается в альтернативной версии Европы XIV века, охваченной ужасами Чёрной смерти и войн. В этот хаос вмешиваются вампиры, которые выходят из тени, чтобы воспользоваться слабостью человечества. Игрокам предстоит взять на себя роль Коэна, молодого человека, превращённого в Дневного ходока — уникального вампира, балансирующего между миром света и ночи.

Основные особенности геймплея:

Глубокий сюжет : Игра исследует морально сложные и неоднозначные темы, ставя перед игроками трудные выборы, влияющие на судьбу мира.

: Игра исследует морально сложные и неоднозначные темы, ставя перед игроками трудные выборы, влияющие на судьбу мира. Живой открытый мир : Полный опасностей, тайн и мифических существ, он погружает в эпоху мрачного Средневековья.

: Полный опасностей, тайн и мифических существ, он погружает в эпоху мрачного Средневековья. Гибкая система развития персонажа : Игроки смогут сочетать вампирские способности с человеческой решимостью для борьбы с врагами и выживания.

: Игроки смогут сочетать вампирские способности с человеческой решимостью для борьбы с врагами и выживания. Уникальный выбор: Каждое решение — от борьбы за человечность до принятия проклятой силы — будет иметь последствия для персонажа и его близких.

Разработчики подчёркивают, что проект станет первой главой амбициозной саги, открывающей новый взгляд на жанр тёмного фэнтези. На концепт-артах, которые уже были представлены, можно увидеть атмосферные изображения игрового мира, включая архитектуру местных зданий и мрачные пейзажи.

Больше деталей ожидается летом этого года, когда состоится подробная демонстраций геймплея игры. Уже сейчас The Blood of Dawnwalker обещает стать одной из самых ожидаемых игр в жанре RPG.