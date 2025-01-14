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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
7.5 44 оценки

Интригующие концепт-арты и первые детали игрового процесса The Blood of Dawnwalker

Gutsz
Новости

Rebel Wolves, студия, основанная бывшими разработчиками CD Projekt Red, представила первые подробности о своей новой ролевой игре в жанре темного фэнтези — The Blood of Dawnwalker. До этого они опубликовали зрелищный кинематографичный трейлер.

Много крови и жутких вампиров: кинематографический трейлер The Blood of Dawnwalker от создателей "Ведьмака"

Геймплейный тизер:

Действие игры разворачивается в альтернативной версии Европы XIV века, охваченной ужасами Чёрной смерти и войн. В этот хаос вмешиваются вампиры, которые выходят из тени, чтобы воспользоваться слабостью человечества. Игрокам предстоит взять на себя роль Коэна, молодого человека, превращённого в Дневного ходока — уникального вампира, балансирующего между миром света и ночи.

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Основные особенности геймплея:

  • Глубокий сюжет: Игра исследует морально сложные и неоднозначные темы, ставя перед игроками трудные выборы, влияющие на судьбу мира.
  • Живой открытый мир: Полный опасностей, тайн и мифических существ, он погружает в эпоху мрачного Средневековья.
  • Гибкая система развития персонажа: Игроки смогут сочетать вампирские способности с человеческой решимостью для борьбы с врагами и выживания.
  • Уникальный выбор: Каждое решение — от борьбы за человечность до принятия проклятой силы — будет иметь последствия для персонажа и его близких.

Разработчики подчёркивают, что проект станет первой главой амбициозной саги, открывающей новый взгляд на жанр тёмного фэнтези. На концепт-артах, которые уже были представлены, можно увидеть атмосферные изображения игрового мира, включая архитектуру местных зданий и мрачные пейзажи.

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Больше деталей ожидается летом этого года, когда состоится подробная демонстраций геймплея игры. Уже сейчас The Blood of Dawnwalker обещает стать одной из самых ожидаемых игр в жанре RPG.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
ka27

Трейлер классный :) Ведьмака 3 атмосферой и правду напомнило, в Ведьмачке 4 ни намёка не было...

6
BumpyCookie

Лучше бы вы ребята ведьмак 4 делали

-2
Snake Snaake Snaaaaaake

Глубокий сюжет, Живой открытый мир, Уникальный выбор - а вот и дежурные фразы подьехали

-2
BewitchingBaron
Глубокий сюжет, Живой открытый мир,Гибкая система развития персонажа,Уникальный выбор

Игроделы как из одной методички берут. Но при этом ни кто так и не выполнил обещаний.

-3