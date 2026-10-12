Исполнитель роли Коэна в The Blood of Dawnwalker считает, что ИИ не сможет конкурировать с человеком в актерской работе

Актер Уилл де Рензи-Мартин, озвучивший и сыгравший главного героя Коэна в англоязычной версии The Blood of Dawnwalker, высказался о том, что генеративный ИИ не сможет конкурировать с человеком в актерской работе. Своими мыслями он поделился в тизере к новому эпизоду подкаста My Perfect Console Podcast.

По мнению де Рензи-Мартина, машина в лучшем случае способна скопировать его голос, но не сможет воспроизвести ни его личность, ни решения, которые он принимает в студии, ни то, что делает его интересным для режиссеров и продюсеров. Актер также считает, что даже если появится ИИ, способный издавать нужные звуки, все равно потребуется человек, который будет управлять им и добиваться нужного результата. И такой специалист обойдется дороже актера.

Разработка The Blood of Dawnwalker уже оказывалась в центре споров: разработчики из Rebel Wolves признались, что использовали инструменты синтеза речи при планировании кат-сцен, однако затем наняли актеров для полноценного исполнения ролей. Игровой директор Конрад Томашкевич и раньше открыто говорил о возможном применении ИИ в разработке, в основном для рутинных задач вроде исправления багов. При этом, как подчеркивают разработчики, ничего в самой игре с помощью ИИ создано не было.

Для самого Уилла де Рензи-Мартина этот год выдался насыщенным: он появился в The Sinking City 2 (Корентен де Грандманж), 007 First Light (Генри Бэнкрофт) и Star Wars: Galactic Racer (Шейд). Но главной его ролью остается Коэн в The Blood of Dawnwalker - спокойный, бархатный голос актера делает героя по-настоящему приятным спутником, что особенно важно для персонажа, с которым игрок проводит много времени.