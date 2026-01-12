"Конечно, да!": ведущий дизайнер квестов "Ведьмака 3" подтвердил наличие романтики в The Blood of Dawnwalker

Будем честны: многие игроки полюбили «Ведьмака 3» не столько за спасение Цири или эпическую битву с Дикой Охотой, сколько за сложные любовные треугольники и, конечно же, знаменитую сцену с единорогом. Умение CD Projekt RED писать живые романтические линии стало эталоном жанра, поэтому неудивительно, что главный вопрос, который мучил фанатов новой игры от «отцов Ведьмака», касался именно дел сердечных. И теперь у нас есть однозначный ответ.
На днях директор студии Rebel Wolves Матеуш Томашкевич, бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3, дал интервью в рамках выставки New Game + Expo. На прямой вопрос о том, будет ли в грядущей The Blood of Dawnwalker романтика, он ответил без колебаний:
Да, конечно! Варианты романтических отношений будут. Мы пока не вдавались в подробности о том, с кем именно, и я оставлю этот разговор на будущее. Однако да, вы можете ожидать возможность строить отношения с персонажами.
Как ожидается в The Blood of Dawnwalker будет несколько проработанных любовных линий, которые будет связаны с общим сюжетом. Больше подробностей о романах авторы обещают рассказать непосредственно перед самим релизом. Пока игрокам стоит ожидать достаточно стандартной формулы, когда во время прохождения придется принимать правильные решения, чтобы завоевать симпатию определённого персонажа.
Такой глубокий подход к проработке мира и персонажей уже принес свои плоды, вызвав ажиотаж среди геймеров. Ранее мы писали о том, что больше миллиона игроков Steam добавили вампирский экшен в список желаемого.
Релиз The Blood of Dawnwalker ожидается в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.
толи лыжи не едут... ну серьёзно...
Когда надо написать что-то положительное об игре :)
Пока разработчик / игра рукопожатные, приходится высасывать из пальца плюсы. Когда мы все (по мнению новостника) должны ненавидеть разработчика / игру - там уже высасывают что-нибудь отрицательное.
не так. написал статью проверь логичность. стандартный базовый метод
Я тебя умоляю... Тут факты-то не проверяют, а ты про какую-то "логичность".
Предположу что речь идет просто о симпатии между персонажами, т.к. вампиры, в большинстве произведений, "технически мертвые" и пьют кровь именно по причине отсутствия жизненных процессов.
судя по тому что мы знаем об игре. ГГ будет на на столько вампир чтоб ы быть технически мёртвым)) ему и потом когда поляков волновали технические точности? они все логические дыры художественными условностями всю дорогу затыкивают
Мб у них в игре вампиризм работает иначе. Хотя в целом согласен, в том же ВТМБ вместо с*кса вампиры пьют крови из вены друг друга.
странно, графу Дракуле это не мешало иметь (в обоих смыслах) 3 жён например))
"Конечно, да!" вас смогут оприходывать в туза как любит сам Томашкевич.