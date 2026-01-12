"Конечно, да!": ведущий дизайнер квестов "Ведьмака 3" подтвердил наличие романтики в The Blood of Dawnwalker

Будем честны: многие игроки полюбили «Ведьмака 3» не столько за спасение Цири или эпическую битву с Дикой Охотой, сколько за сложные любовные треугольники и, конечно же, знаменитую сцену с единорогом. Умение CD Projekt RED писать живые романтические линии стало эталоном жанра, поэтому неудивительно, что главный вопрос, который мучил фанатов новой игры от «отцов Ведьмака», касался именно дел сердечных. И теперь у нас есть однозначный ответ.

На днях директор студии Rebel Wolves Матеуш Томашкевич, бывший ведущий дизайнер квестов The Witcher 3, дал интервью в рамках выставки New Game + Expo. На прямой вопрос о том, будет ли в грядущей The Blood of Dawnwalker романтика, он ответил без колебаний:

Да, конечно! Варианты романтических отношений будут. Мы пока не вдавались в подробности о том, с кем именно, и я оставлю этот разговор на будущее. Однако да, вы можете ожидать возможность строить отношения с персонажами.

Как ожидается в The Blood of Dawnwalker будет несколько проработанных любовных линий, которые будет связаны с общим сюжетом. Больше подробностей о романах авторы обещают рассказать непосредственно перед самим релизом. Пока игрокам стоит ожидать достаточно стандартной формулы, когда во время прохождения придется принимать правильные решения, чтобы завоевать симпатию определённого персонажа.

Такой глубокий подход к проработке мира и персонажей уже принес свои плоды, вызвав ажиотаж среди геймеров. Ранее мы писали о том, что больше миллиона игроков Steam добавили вампирский экшен в список желаемого.

Релиз The Blood of Dawnwalker ожидается в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.