Kotaku считает, что отказ от таймера в продолжении The Blood of Dawnwalker стал бы настоящей катастрофой

В Kotaku считают, что Rebel Wolves не стоит отказываться от механики времени в потенциальном продолжении The Blood of Dawnwalker. Автор издания Эш Пэрриш называет её одной из главных особенностей RPG и уверен, что именно необходимость принимать решения в условиях ограниченного времени заметно выделяет игру на фоне других представителей жанра.

Поводом для материала стали недавние слова директора The Blood of Dawnwalker Конрада Томашкевича. Разработчик допускал, что в будущих играх Rebel Wolves будет использовать подобную систему только в тех случаях, когда она соответствует истории. Однако в Kotaku считают, что студии, напротив, следует продолжать экспериментировать с этой идеей.

Пэрриш признаёт, что ограничения нравятся далеко не всем: самым популярным модом для The Blood of Dawnwalker остаётся модификация, позволяющая избавиться от таймера. Тем не менее журналист считает подобное неудобство частью авторского замысла. Без него, по его мнению, проект рискует превратиться в гораздо более привычную action-RPG.

Отдельно Kotaku обращает внимание на то, что установленного разработчиками лимита достаточно примерно для прохождения 80% доступного контента. Поэтому игроку не приходится постоянно спешить, но полностью увидеть всё за одно прохождение становится значительно сложнее.

Автор материала считает, что игры выигрывают, когда разработчики готовы ограничивать свободу пользователя ради необычных механик и заставлять его делать трудный выбор. При этом в Rebel Wolves уже заявляли, что изучают другие необычные идеи, способные в будущем изменить привычную формулу RPG.