Креативный директор The Blood of Dawnwalker подтвердил, что у них нет планов добавлять русскую локализацию

На фоне приближающегося релиза вампирской RPG The Blood of Dawnwalker, намеченного на 3 сентября 2026 года, снова появилась информация, касающаяся языковой поддержки игры. Креативный директор проекта Матеуш Томашкевич официально подтвердил, что на данный момент у студии Rebel Wolves нет планов по добавлению русского языка.

Соответствующий ответ Томашкевич дал в социальной сети X на вопрос одного из пользователей. Он пояснил, что поддержка других языков, помимо уже заявленного списка, в настоящее время не рассматривается. Вместе с тем, в релизной версии игра будет поддерживать 13 языков для текстов и субтитров и 6 языков с полным дубляжом. Среди них, например, английский, польский, французский, немецкий, испанский, чешский, венгерский, корейский и китайский.

Параллельно с этим Матеуш Томашкевич также поделился своими эмоциями по поводу первых оценок игры от критиков. По его словам, ожидание рецензий было невероятно волнительным, но теперь, когда они наконец появились, он испытывает огромное облегчение. Средний балл The Blood of Dawnwalker на агрегаторе Metacritic составляет около 83 баллов, что близко к показателям первых частей The Witcher, над которыми работали многие ветераны CD Projekt Red, ныне составляющие костяк Rebel Wolves.

Томашкевич поблагодарил игроков за интерес, подчеркнув, что ждет их впечатлений от игры, и отметил, что для него большая честь работать с таким талантливым коллективом. Ранее он также заявлял, что каждый выпущенный проект - это маленькое чудо.