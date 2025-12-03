Креативный директор The Blood of Dawnwalker рассказал, какие известные вампиры повлияли на создание главного злодея игры

Креативный директор студии Rebel Wolves в новом интервью ответил на вопросы сообщества, касающиеся их грядущей мрачной RPG The Blood of Dawnwalker. Одной из центральных тем обсуждения стала личность главного антагониста игры и источники вдохновения, сформировавшие его образ. Здесь игрокам предстоит столкнуться с опасными вампирами, поэтому не удивительно что для их создания разработчики черпали вдохновения из образов самых грозных вампиров поп-культуры.

Внимательные фанаты заметили внешнее и атмосферное сходство «большого босса» с Виктором, одним из старейшин вампиров из кинофраншизы «Другой мир». Разработчик подтвердил эту догадку, отметив, что Виктор действительно послужил одним из прообразов, однако персонаж является собирательным.

Среди других ключевых референсов были названы классический «Дракула» Брэма Стокера и пугающий «Носферату». Кроме того, команда разработчиков черпала идеи из популярного сериала «Настоящая кровь» (True Blood), а также ориентировалась на лучшие образцы жанра в видеоиграх — культовую Vampire: The Masquerade — Bloodlines и экшен Vampyr от Dontnod.

Помимо обсуждения лора, директор затронул и технические изменения. Прислушавшись к отзывам игроков, студия добавила возможность отдаления камеры и переработала боевую систему. Теперь использование способностей происходит бесшовно, без активации мини-катсцен, а радиальное меню больше не ставит игру на паузу, лишь замедляя время для сохранения динамики боя.

На данный момент у The Blood of Dawnwalker нет точной даты релиза. Выход игры ожидается на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.