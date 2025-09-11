Кровавые гвардейцы: авторы The Blood of Dawnwalker представили элитный отряд вампирской армии

Разработчики The Blood of Dawnwalker представили один из самых зловещих элементов мира игры — Кровавую стражу. Эти воины — не просто фанатики, служащие вампирам, а люди, добровольно вкушавшие силу их крови. В небольших дозах она исцеляет болезни и раны, но в больших превращает человека в чудовище: наделяет невероятной силой, нечеловеческой выносливостью и полным отсутствием страха перед болью.

Именно этим пользуется боярыня Ксанта, выбирая среди своих последователей самых преданных и жаждущих силы. Каждую ночь она позволяет избранным пить из её собственных вен, превращая их в беспощадных псов войны. С лицами, искаженными в хищном оскале и глазами, лишёнными всякой человечности, эти фанатики становятся ударной силой вампирской армии.

Концепт-арт художника Яна Марека наглядно показывает, что Кровавая стража будет отличаться устрашающим обликом: тяжелые доспехи, маски, скрывающие лица, и готовность сражаться до последнего вздоха ради новой дозы запретной силы. В лоре игры подчеркивается, что однажды вкусившие кровь вампира будут готовы пойти на всё, лишь бы пережить это ощущение вновь. Возможно со становлением этих гвардейцев будет связано не одно задание.

Ранее разработчики The Blood of Dawnwalker заявили, что хотят подарить игрокам настоящую свободу выбора, где каждое решение будет иметь последствия для мира и сюжета.

The Blood of Dawnwalker позднее уже в следующее году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.