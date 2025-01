Много крови и жутких вампиров: кинематографический трейлер The Blood of Dawnwalker от создателей "Ведьмака"

Бывшие разработчики CD Projekt Red, включая Конрада Томашкевича, директора The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, представили первый кинематографический трейлер своей новой RPG в жанре темного фэнтези — The Blood of Dawnwalker.

Трейлер впечатляет своей мрачной атмосферой, яркими сценами насилия и ужасающими вампирами, что местами напоминает культовые CGI-трейлеры к третьему "Ведьмаку". Разработчики обещают, что игра не разочарует любителей жестоких сражений и запоминающихся историй.

Игрок возьмет на себя роль могущественного вампира, который днем будет притворяться человеком, а ночью выходить на охоту. При этом, жертвами станут не только злодеи. Как сообщается, The Blood of Dawnwalker станет первой частью масштабной трилогии, раскрывающей мрачный и кровавый мир. Разработкой занимается команда ветеранов индустрии во главе с Томашкевичами, что внушает высокие ожидания от качества геймплея и сюжета. Ведь именно он отвечал за историю в последних частях "Ведьмака" и за сюжет в Cyberpunk 2077.

Дата релиза игры пока не объявлена, но ожидания к проекту уже может быть на уровне культовых проектов CDPR.