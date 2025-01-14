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The Blood of Dawnwalker TBA
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Фэнтези, Открытый мир
7.5 44 оценки

Много крови и жутких вампиров: кинематографический трейлер The Blood of Dawnwalker от создателей "Ведьмака"

Gutsz
Новости

Бывшие разработчики CD Projekt Red, включая Конрада Томашкевича, директора The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, представили первый кинематографический трейлер своей новой RPG в жанре темного фэнтези — The Blood of Dawnwalker.

Трейлер впечатляет своей мрачной атмосферой, яркими сценами насилия и ужасающими вампирами, что местами напоминает культовые CGI-трейлеры к третьему "Ведьмаку". Разработчики обещают, что игра не разочарует любителей жестоких сражений и запоминающихся историй.

Игрок возьмет на себя роль могущественного вампира, который днем будет притворяться человеком, а ночью выходить на охоту. При этом, жертвами станут не только злодеи. Как сообщается, The Blood of Dawnwalker станет первой частью масштабной трилогии, раскрывающей мрачный и кровавый мир. Разработкой занимается команда ветеранов индустрии во главе с Томашкевичами, что внушает высокие ожидания от качества геймплея и сюжета. Ведь именно он отвечал за историю в последних частях "Ведьмака" и за сюжет в Cyberpunk 2077.

Дата релиза игры пока не объявлена, но ожидания к проекту уже может быть на уровне культовых проектов CDPR.

31
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Grognac

это будуший шедевр...и вполне возможно даже будет лучше ведьмака 4 ....потому чт оего делали разработчики ведьмака 3 ......а ведьмак 4 делают уже прохиндеи какие то....можете делать скрин этого коммента так все и будет 100 %

10
Alukard_Belmond

даже с порить с этим не буду, когда ветераны студии делаю свой проект и вкладывают душу, как это было с Ведьмаком, то выходит годнота.

1
revolution66
5
Anton Shvyrkov

Наконец-то нормальный трейлер Ведьмака 4!

5
Pimba

Ведьмак 4 от натуралов 🤔

Выглядит сочно 🔥👍

5
Lazy Mutton

Трейлер выглядит очень недурно в плане атмосферы.

За этим, пожалуй, стоит наблюдать.

4
SubaruBrzDream

Ждём ♥

3
Talendor3

Это мы ждем

3
Suveren85

Просто охрененно) Ждем больше геймплея.

2
Victor Dukoff

Выглядит как Ведьмак 4 Здорового Человека.

1
Saint01

Давно не было вампирской годноты

1
Tommy.

Вазьмак 4 напрягся

1
BabyDontHurtMe

А вот это очень интересно!

1
Лидер Z

Годнота, к гадалке не ходи. Плюсом создалось впечатление, что проект далеко не на начальной стадии. А значит релиз в ближайшие пару лет максимум.

1
Alukard_Belmond

блин, мне вот интересно на каком движке они делают эту игру, если на своем ReDEngine то это будет большим плюсом для них, да он не идеален, но для RPG он подходит хорошо! Главное чтобы не на UE5

0
Sanji312

Выглядит интересно.То что от создателей Ведьмака внушает надежду. Занёс в список ожидаемых игр.

0
AssertiveCaoimhe

дата написано же лето 2025

0