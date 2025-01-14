Много крови и жутких вампиров: кинематографический трейлер The Blood of Dawnwalker от создателей "Ведьмака"

Бывшие разработчики CD Projekt Red, включая Конрада Томашкевича, директора The Witcher 3 и Cyberpunk 2077, представили первый кинематографический трейлер своей новой RPG в жанре темного фэнтези — The Blood of Dawnwalker.
Трейлер впечатляет своей мрачной атмосферой, яркими сценами насилия и ужасающими вампирами, что местами напоминает культовые CGI-трейлеры к третьему "Ведьмаку". Разработчики обещают, что игра не разочарует любителей жестоких сражений и запоминающихся историй.
Игрок возьмет на себя роль могущественного вампира, который днем будет притворяться человеком, а ночью выходить на охоту. При этом, жертвами станут не только злодеи. Как сообщается, The Blood of Dawnwalker станет первой частью масштабной трилогии, раскрывающей мрачный и кровавый мир. Разработкой занимается команда ветеранов индустрии во главе с Томашкевичами, что внушает высокие ожидания от качества геймплея и сюжета. Ведь именно он отвечал за историю в последних частях "Ведьмака" и за сюжет в Cyberpunk 2077.
Дата релиза игры пока не объявлена, но ожидания к проекту уже может быть на уровне культовых проектов CDPR.
это будуший шедевр...и вполне возможно даже будет лучше ведьмака 4 ....потому чт оего делали разработчики ведьмака 3 ......а ведьмак 4 делают уже прохиндеи какие то....можете делать скрин этого коммента так все и будет 100 %
даже с порить с этим не буду, когда ветераны студии делаю свой проект и вкладывают душу, как это было с Ведьмаком, то выходит годнота.
Наконец-то нормальный трейлер Ведьмака 4!
Ведьмак 4 от натуралов 🤔
Выглядит сочно 🔥👍
Трейлер выглядит очень недурно в плане атмосферы.
За этим, пожалуй, стоит наблюдать.
Ждём ♥
Это мы ждем
Просто охрененно) Ждем больше геймплея.
Выглядит как Ведьмак 4 Здорового Человека.
Давно не было вампирской годноты
Вазьмак 4 напрягся
А вот это очень интересно!
Годнота, к гадалке не ходи. Плюсом создалось впечатление, что проект далеко не на начальной стадии. А значит релиз в ближайшие пару лет максимум.
блин, мне вот интересно на каком движке они делают эту игру, если на своем ReDEngine то это будет большим плюсом для них, да он не идеален, но для RPG он подходит хорошо! Главное чтобы не на UE5
Выглядит интересно.То что от создателей Ведьмака внушает надежду. Занёс в список ожидаемых игр.
дата написано же лето 2025