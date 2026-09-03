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The Blood of Dawnwalker 03.09.2026
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Фэнтези, Открытый мир, Средневековье
7.5 501 оценка

Моддеры утроили 30-дневный таймер в The Blood of Dawnwalker спустя несколько часов после релиза

IKarasik IKarasik

The Blood of Dawnwalker вышла всего несколько часов назад, а для неё уже появилось множество модификаций, меняющих игровой процесс.

Самой интересной стал мод Better Story Timer, который позволяет сделать сюжетный таймер значительно менее строгим. По умолчанию у Коэна есть 30 дней, чтобы спасти свою семью, однако мод увеличивает этот срок до 90 дней. При желании значение можно изменить вручную через файл конфигурации.

The Blood of Dawnwalker "Better Story Timer - Больше времени на сюжет"

Мод также позволяет убрать временные затраты на использование навыков и способностей. Ещё одна опция увеличивает количество временных отрезков с 8 до 32, хотя её автор предупреждает, что она пока протестирована не полностью.

При этом необходимости в увеличении таймера разработчики фактически не оставили: 30 дней достаточно для прохождения всех сюжетных заданий. Даже если срок истечёт, игра не заканчивается — Коэн просто теряет возможность спасти свою семью.

Поэтому мод скорее подойдёт тем, кто хочет спокойно исследовать мир, выполнять побочные задания и охотиться на монстров, не беспокоясь о времени.

21
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Vinden

В чёи прикол так играть? Нужно проходить как задумано разработчиками

17
Raphtallia

Таймеры-зло. В любом их проявлении.

И попытка подгонять игроков скрыв малое кол-во контента.

6
Bright Perkin

Судя по количеству багов, пока её доделают модеры успеют не только это.

Обожаю эти положительные отзывы от соевой публики, которые заканчиваются: "...but this will be fixed."

Ум-м-м, приучили уже к лотку со всякой недоделанной дрянью.

5
antonborisov198

О чём и говорили с первой новости о наличии таймера)

4
Janekste

Наверное, это самый ужасный мод из всех, ведь его цель — убрать главную фичу игры. Какой смысл играть, если в игре нет её основной механики? Это всё равно что играть в Человека-паука без паутины или в GTA без машин — весь геймплей теряет смысл. Здесь таймер — это основа, на которой держится всё. Это база игры. Я люблю моды, но только те, что не убивают ключевую фичу. Точка