Моддеры утроили 30-дневный таймер в The Blood of Dawnwalker спустя несколько часов после релиза

The Blood of Dawnwalker вышла всего несколько часов назад, а для неё уже появилось множество модификаций, меняющих игровой процесс.

Самой интересной стал мод Better Story Timer, который позволяет сделать сюжетный таймер значительно менее строгим. По умолчанию у Коэна есть 30 дней, чтобы спасти свою семью, однако мод увеличивает этот срок до 90 дней. При желании значение можно изменить вручную через файл конфигурации.

Мод также позволяет убрать временные затраты на использование навыков и способностей. Ещё одна опция увеличивает количество временных отрезков с 8 до 32, хотя её автор предупреждает, что она пока протестирована не полностью.

При этом необходимости в увеличении таймера разработчики фактически не оставили: 30 дней достаточно для прохождения всех сюжетных заданий. Даже если срок истечёт, игра не заканчивается — Коэн просто теряет возможность спасти свою семью.

Поэтому мод скорее подойдёт тем, кто хочет спокойно исследовать мир, выполнять побочные задания и охотиться на монстров, не беспокоясь о времени.