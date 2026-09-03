Моддеры утроили 30-дневный таймер в The Blood of Dawnwalker спустя несколько часов после релиза

The Blood of Dawnwalker вышла всего несколько часов назад, а для неё уже появилось множество модификаций, меняющих игровой процесс.
Самой интересной стал мод Better Story Timer, который позволяет сделать сюжетный таймер значительно менее строгим. По умолчанию у Коэна есть 30 дней, чтобы спасти свою семью, однако мод увеличивает этот срок до 90 дней. При желании значение можно изменить вручную через файл конфигурации.
Мод также позволяет убрать временные затраты на использование навыков и способностей. Ещё одна опция увеличивает количество временных отрезков с 8 до 32, хотя её автор предупреждает, что она пока протестирована не полностью.
При этом необходимости в увеличении таймера разработчики фактически не оставили: 30 дней достаточно для прохождения всех сюжетных заданий. Даже если срок истечёт, игра не заканчивается — Коэн просто теряет возможность спасти свою семью.
Поэтому мод скорее подойдёт тем, кто хочет спокойно исследовать мир, выполнять побочные задания и охотиться на монстров, не беспокоясь о времени.
В чёи прикол так играть? Нужно проходить как задумано разработчиками
Таймеры-зло. В любом их проявлении.
И попытка подгонять игроков скрыв малое кол-во контента.
Судя по количеству багов, пока её доделают модеры успеют не только это.
Обожаю эти положительные отзывы от соевой публики, которые заканчиваются: "...but this will be fixed."
Ум-м-м, приучили уже к лотку со всякой недоделанной дрянью.
О чём и говорили с первой новости о наличии таймера)
Наверное, это самый ужасный мод из всех, ведь его цель — убрать главную фичу игры. Какой смысл играть, если в игре нет её основной механики? Это всё равно что играть в Человека-паука без паутины или в GTA без машин — весь геймплей теряет смысл. Здесь таймер — это основа, на которой держится всё. Это база игры. Я люблю моды, но только те, что не убивают ключевую фичу. Точка