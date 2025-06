Мрачная фэнтези-RPG The Blood of Dawnwalker во многом вдохновлена Zelda: Breath of the Wild

Во время недавней демонстрации геймплея The Blood of Dawnwalker разработчики из Rebel Wolves раскрыли неожиданную особенность своей ролевой игры: структура главного квеста напоминает The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Игроки смогут отправиться на штурм финального замка практически в любой момент — даже до того, как будут к этому готовы.

В ролике, опубликованном на днях, дизайнер игры Даниэль Садовски подтвердил, что у главного героя Коэна есть возможность штурмовать замок Грейфберг — главную цитадель вампирского правления, где удерживают его семью, — по собственной инициативе.

Мы можем сделать это прямо сейчас, если захотим, но это будет крайне сложно.

— отметил Садовски. Такое решение подчёркивает нелинейную структуру игры и стремление студии дать игрокам свободу в выборе пути и ритма прохождения.

На экране в ходе демонстрации был заметен счётчик — 22 игровых дня, оставшиеся до определённого сюжетного события, что намекает на наличие мягких временных ограничений и побуждает к самостоятельному планированию. Игрок сам решает, когда и как бросить вызов силам вампиров — скрытно, с союзниками или в одиночку.

Столь свободная структура квестов — один из центральных элементов философии Rebel Wolves, которую они обозначают как “Нарративная песочница”. Подобно Zelda: Breath of the Wild, The Blood of Dawnwalker поощряет любопытство, эксперимент и риск, даже если тот приводит к гибели героя. Игра предлагает множество путей и способов решения задач, от стелса до открытого боя, а также развитие персонажа с учётом дневной и ночной формы — человек днём, вампир ночью.

The Blood of Dawnwalker выйдет в 2026 году на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.