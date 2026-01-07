"Мы хотим историю с вампирами, а не о вампирах": авторы The Blood of Dawnwalker обещают показать уникальный фольклор

Студия Rebel Wolves, основанная ветеранами CD Projekt RED, продолжает подогревать интерес к своему дебютному проекту — мрачной ролевой игре The Blood of Dawnwalker. В рамках цикла материалов «Big in 2026» геймдиректор Конрад Томашкевич рассказал, как команда планирует переосмыслить классический образ кровопийц и предложить игрокам действительно глубокую RPG.

Разработчики не боятся переписывать устоявшиеся каноны. Местные вампиры имеют пасть, полную игловидных зубов, количество которых растет с возрастом, а обращение жертв происходит не через укус, а пугающим ритуалом пронзания сердца. Но главным новшеством станет механика серебра. В отличие от традиционных мифов, где оно убивает нежить, здесь серебро помогает протагонисту — Коэну.

Главный герой страдает от аргирии (отравления серебром), полученной в шахтах. Именно этот недуг не дает ему полностью обратиться в монстра, позволяя балансировать на грани двух миров и становясь главным героем драматичной истории — человеком днем и вампиром ночью.

Ключевые особенности геймплея:

Днем Коэн слабее физически, но использует ритуальную магию и клинки. Например, заклинание Compel Soul позволяет говорить с мертвыми для поиска пути. Ночью же герой обретает сверхсилу и способности вроде Shadow Step (мгновенное перемещение), открывающие вертикальный геймплей.

Время — самый дефицитный ресурс. Каждое действие игрока приближает мир к необратимым последствиям в королевстве, охваченном чумой и войной.

Ночные вылазки сопряжены с риском. Если не удовлетворить Blood Hunger, герой может потерять контроль и убить важного NPC или союзника.

Томашкевич подчеркивает, что почти каждый квест можно будет пройти двумя способами — в зависимости от времени суток и выбранной ипостаси, что создает высокую реиграбельность.

Напомним, что визуальный стиль главного злодея игры, Бренсиса, вдохновлен известными кинообразами кровососов. Подробнее о том, какие именно легендарные вампиры повлияли на создание антагониста, мы рассказывали в нашей прошлой новости:

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S.