На следующей неделе в The Blood of Dawnwalker появится "Новая игра+" - разработчики раскрыли список изменений

Спустя менее чем месяц после выпуска крупного обновления 1.1, студия Rebel Wolves готовит для The Blood of Dawnwalker новую порцию контента. Разработчики анонсировали обновление 1.2, которое выйдет на следующей неделе и принесет ряд изменений и улучшений. Главным нововведением станет режим «Новая игра+», позволяющий игрокам вновь пережить свои приключения в Вале-Сангоре.

Воспользоваться этой функцией смогут те, кто завершил эпилог сюжетной кампании. При начале нового прохождения игроки сохранят текущий уровень персонажа, открытые навыки и собранное снаряжение. Кроме того, максимальный уровень главного героя, Коэна, будет повышен до 100, что откроет дополнительные возможности для развития персонажа.

Разумеется, противники тоже не останутся прежними. Rebel Wolves планирует увеличить силу противников во всех регионах, чтобы исследование Вале-Сангоры оставалось непростой задачей. Кроме того, в режиме «Новая игра+» появятся особые версии предметов с изменёнными характеристиками.

На этом список анонсированных изменений не заканчивается. Обновление также принесет ряд улучшений, в том числе:

корректировки боевого баланса, включая изменение запаса здоровья врагов и частоты использования ими особых способностей;

улучшения геометрии ландшафта для более плавного перемещения — как во время исследования мира, так и в ходе сражений.

Поклонников музыки из игры ждёт ещё один приятный сюрприз: саундтрек, входящий в состав издания Blood Moon Edition, будет дополнен новыми композициями. Разработчики также сообщили, что саундтрек вскоре появится в Spotify и на других стриминговых платформах.