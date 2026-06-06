На Summer Game Fest 2026 показали эффектный трейлер The Blood of Dawnwalker и намекнули на сиквел

Польская студия Rebel Wolves, основанная ветеранами разработки «Ведьмака», на Summer Game Fest продемонстрировала новый эпичный своего амбициозного проекта The Blood of Dawnwalker. Разработчики не только похвастались мрачным визуалом Европы XIV века, охваченной Чумой, но и приоткрыли завесу над глубоким и противоречивым сюжетом своей грядущей экшен-RPG.

Самое забавное в этом трейлере, что в нём намекнули на сиквел. Трейлер начинается с кадров в современности, где еще живой главный герой из The Blood of Dawnwalker. Как всё к этому пришло нам обещают рассказать в первой части.

Как сообщают журналисты издания PC Gamer, мораль в игре обещает быть даже глубже и «серее», чем в серии The Witcher. Оказалось, что диктаторский захват земель древними вампирами имеет и неожиданную светлую сторону. Установив систему кровавой десятины для смертных, кровопийцы внезапно ввели некое подобие... эффективного и жесткого "здравоохранения". Они платят донорам-крестьянам порциями собственной вампирской крови, которая способна исцелять болезни. И если мотивы и родство "донора" укуса главного героя Коэна теперь обрастают тайнами, то сложный и неочевидный моральный компас игрока будет постоянно подвергаться серьезной проверке по мере прохождения кампании.

Отправиться покорять жестокий мир и вершить неоднозначные вампирские дела игроки смогут в начале осени: релиз The Blood of Dawnwalker запланирован на 3 сентября 2026 года для PlayStation 5, Xbox Series X/S и ПК. Предзаказы экшена уже официально открыты.