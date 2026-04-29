"Надеюсь, я смогу убить каждого игрока минимум пять раз!": в The Blood of Dawnwalker появится бывший чемпион UFC

Вчера студия Rebel Wolves порадовала комьюнити, показав масштабный сюжетный трейлер с датой релиза долгожданной игры, а также подробно раскрыла важнейшие геймплейные детали, проливающие свет на механику дня и ночи и устройство местного открытого мира The Blood of Dawnwalker. Однако трансляция скрывала в себе и другие, не менее интригующие подробности: к разработке мрачного вампирского экшена привлекли настоящую звезду мирового спорта.

В специальном закулисном видео «Behind the Movement», показанном во время стрима, авторы уделили особое внимание хореографии сражений. Оказалось, что движения для одного из грозных боссов-вампиров по имени Бакир подарил польский профессиональный боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в полутяжелом весе Ян Блахович.

Именитый спортсмен надел костюм для захвата движений и признался, что давно мечтал поучаствовать в подобном процессе, так как сам является большим геймером.

Когда я только услышал об этой игре, то был сразу же впечатлен завязкой сюжета, главным героем и концепцией геймплея. Участие в проекте стало для меня исполнением давней мечты. Мой личный стиль боя на ринге довольно прост, но крайне эффективен в поединке. Бакир оказался мне очень близок по духу: он тоже крупный, мощный парень, пусть и не такой красавчик, как я! При работе в студии я не использовал "приемы Бакира" — напротив, это босс-вампир забрал себе мой реальный бойцовский арсенал».

— рассказал Блахович. Напоследок бывший чемпион смешанных единоборств дерзко и с улыбкой добавил: «Надеюсь, мне удастся убить каждого игрока как минимум пять раз!».

В создании динамичной боевой системы также участвует авторитетный каскадер и постановщик трюков Мацей Квятковски, работающий в индустрии уже больше двух десятков лет. Главной своей задачей он видит идеальный баланс между красотой ударов и комфортной управляемостью для игроков. Постановщик объяснил фундаментальную разницу подходов к разным существам: когда герой (или противники) находятся в человеческом обличье, их движения с оружием строятся на максимально приземленном, классическом фехтовании. Но стоит герою пробудить вампирские силы или столкнуться с чистокровным врагом вроде Бакира, как сражения моментально меняют темп, становясь яростными, быстрыми и гиперболизированными, отражая сверхчеловеческую ловкость монстров.

Попробовать собственные силы против приёмов чемпиона UFC можно будет уже в сентябре 2026 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.