Нарративный директор The Witcher 4 похвалил геймплей The Blood of Dawnwalker - в трейлере есть "знакомые лица"

На днях бывшие сотрудники CD Projekt RED представили первую геймплейную демонстрацию своей новой игры The Blood of Dawnwalker. Презентация уже собрала положительные отзывы в сети — проект привлёк внимание не только игроков, но и ветеранов индустрии, включая бывших коллег по "Ведьмаку". Одним из первых публично своё восхищение выразил нарративный директор The Witcher 4 Филипп Вебер, отметив высокое качество постановки и указав на "знакомые лица".

В своём свежем посте в соцсетях Вебер отметил недавнюю презентацию игрового процесса The Blood of Dawnwalker — грядущего фэнтезийного экшена, вдохновлённого средневековыми и славянскими мотивами. Разработчик похвалил качество продемонстрированных материалов, а также намекнул на участие в проекте хорошо знакомых ему коллег, которых, по его словам, можно заметить в сценах с фехтованием.

Если знаете, о ком речь — вы знаете.

— с улыбкой добавил он, оставив поле для домыслов.

Также он добавил, что ему понравился общий игровой процесс The Blood of Dawnwalker. По словам разработчика его бывшим коллегам удалось создать крутой и зрелищный экшен и ему натерпеться оценить лично игру на релизе.

Ранее Филипп Вебер уже становился героем новостей, рассказав о своём пути в CD Projekt RED — он начинал с простого дизайна квестов в Google-документах на ранних этапах разработки The Witcher 3. Его история стала примером того, как студия часто нанимает энтузиастов и моддеров, превращая их в ключевых разработчиков своих крупнейших проектов.

При этом, несмотря на общее воодушевление, эксперты и фанаты не забывают о рисках, связанных с использованием движка Unreal Engine 5 в The Witcher 4. Новая технология может принести с собой не только визуальные преимущества, но и потенциальные технические трудности, особенно на ПК.

Выход The Blood of Dawnwalker запланирован на 2026 год. А вот поклонникам The Witcher 4 придётся запастись терпением — релиз новой главы саги ожидается не раньше 2027 года.