Не только вампиры будут проливать кровь в The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves продолжает выпускать новые материалы, рассказывающие о мире их первой ролевой игры, The Blood of Dawnwalker. В четырнадцатой части «Тайной истории долины Сангора» нас вновь ждет Здислав - старейшина румынской деревни Ласлеа, рассказывающий ученому Альбертусу Тауринусу свои мрачные истории, в том числе о жутких руинах, населенных... войсками нежити.

Я много раз бывал у Здислава из Ласлеи. Закутанный в жирные овечьи шкуры, освещенный тлеющими углями и окутанный дымом, он рассказывал свои истории. Он рассказывал о грозных воинах древности, украшенных золотом и цветными перьями, сражающихся с бледными призраками среди лунных вершин; о маленьких лесных человечках с кошачьими глазами, раздвоенными языками и зубами, похожими на иглы; о древних руинах, залитых бурлящей кровью. Говорил он и о рогатых горных зверях, и о ящерицах размером с лошадь, копошащихся в торфяных болотах. Я слушал Здислава часами, и мое перо плясало по пергаменту в ритме его хриплого голоса.

Вместе с цитатой польская студия опубликовала новый концепт-арт, на котором изображены «могучие воины [...], украшенные золотом и цветными перьями», о которых упоминает Здзислав, а также описание места, которое они охраняют.

Частично погребенные скальными обвалами, частично затопленные торфяными болотами, лежат остатки славного прошлого долины Сангор: высеченные из камня храмы, пещерные гробницы, украшенные шелушащимися рисунками, столь же таинственные, сколь и тревожные. И хотя этим руинам уже много веков, их до сих пор охраняют воины, которым не нужно ни есть, ни пить. Покрытые пылью и паутиной, они бродят по разрушенным коридорам, не теряя бдительности, с ржавыми клинками в руках.

Вышеприведенное описание, а также истории Здислава, цитируемые Альбертусом, указывают на то, что в мире The Blood of Dawnwalker появятся не только вампиры, но и другие сверхъестественные сущности - возможно, нежить или подобные неопределенные, предвещающие беду существа. По сути, в истории Здислава уже есть обширный бестиарий.

Все это прекрасно вписывается в концепцию миростроительства разработчиков, черпающих горстки из не только мифологии, но и фольклора и пропитанных ужасами романов. В каждом последующем эпизоде «Тайной истории Долины Сангор» отлично прорабатывается история игры и в то же время ненавязчиво нагнетается «ажиотаж» для игроков.