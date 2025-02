Несмотря на ситуацию с NetEase, у The Blood of Dawnwalker нет проблем с финансированием

После сообщений, распространенных на выходных, о том, что NetEase якобы отзывает свои международные игровые инвестиции, «активно присматриваясь к большему количеству своих некитайских студий», принадлежащая NetEase компания Rebel Wolves решила выпустить заявление, чтобы развеять опасения, повторив, что NetEase является миноритарным акционером.

В заявлении, опубликованном в LinkedIn, главный издатель и совладелец Rebel Wolves Томаш Тинк сказал, что он знает о ситуации, но сказал, что права собственности Rebel Wolves в основном находятся в руках сотрудников студии.

В настоящее время компания работает над проектом The Blood of Dawnwalker, который возглавляет директор The Witcher 3 Конрад Томашкевич, также являяющийся совладельцем студии.

Прежде всего, спасибо за все теплые сообщения и пожелания. Разработка нашей игры идет стабильно, и у нас нет никаких финансовых проблем. Подавляющее большинство прав собственности Rebel Wolves находится в руках Конрада Томашкевича и других совладельцев студии, все из которых работают в Rebel Wolves. NetEase является миноритарным акционером Rebel Wolves.

Тинк также подтвердил, что разработка The Blood of Dawnwalker полностью профинансирована, и что она работает вместе с партнерами студии и издателем Bandai Namco, чтобы «воплотить в жизнь первую главу саги Dawnwalker».